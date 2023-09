Handball | DHB-Pokal Dessau-Roßlauer HV behält gegen tapferen Underdog die Oberhand Stand: 13.09.2023 21:54 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV 06 steht in der dritten Runde des DHB-Pokals. Gegen den MTV Braunschweig hat es einen deutlichen Sieg gegeben, der sich deutlicher anhört als der Spielverlauf.

Mit 32:24 (16:14) hatten die Biber am Ende die Nase vorn. Die Gastgeber aus Niedersachsen hielten lange gut mit, waren dem Vorjahresvierten der zweiten Liga aber am Ende nicht gewachsen. Vor allen Dank einer starken Torhüterleistung ist der DRHV weitergekommen.

Sohmann gibt den Weg vor

Der Favorit aus Sachsen-Anhalt begann gegen den Drittligisten standesgemäß: In der zehnten Minute erzielte Oskar Emanuel bereits seinen dritten Treffer zum 4:2. Doch der MTV hielt mit, ging gar in Führung und bot die komplette erste Hälfte Paroli. Die Biber legten aber kurz vor der Pause einen 3:0-Lauf hin und gingen mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine. Maßgeblich dafür verantwortlich: Vincent Sohmann mit drei Toren. Der Rückraumspieler machte nach der Pause damit weiter, womit er aufgehört hatte und leitete mit seinem nächsten Treffer eine Serie seines Teams ein, nach der der DRHV mit 19:14 enteilt war (34.).

Ambrosius hält den Sieg fest

Auch dank einer klasse Leistung von Keeper Philip Ambrosius zog der Zweitligist dem Underdog den Zahn. Während Braunschweigs Torhüter kaum einen Ball hielten (vier Paraden von drei Spielern), parierte der 30-jährige Dessauer über die Hälfte der Würfe, die auf seinen Kasten kamen (20 Paraden). In der 50. Minute erzielte David Misovych sein fünftes Tor, die Biber führten mit 26:19. Die Vorentscheidung, auch weil Braunschweigs Tim Otto, mit fünf Treffern einer der besten in seinem Team, sieben Minuten zuvor mit Rot vom Platz musste. Der MTV bäumte sich noch einmal auf, doch auch ein 5:1-Lauf der Niedersachsen reichte nicht mehr, um das Spiel wieder richtig spannend zu machen. Die Mannschaft von Uwe Jungandreas zeigte sich gegen Ende des Spiels unerbittlich und erzielte fünf Tore am Stück, schraubte das Ergebnis damit in die Höhe. Dessau-Roßlau zieht in die dritte Runde ein, wo es gegen den Tabellenführer der HBL, die MT Melsungen, geht. Sonntag müssen die Biber in der Liga bei Nordhorn-Lingen ran.

jar