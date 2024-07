Fußball | Regionalliga Desolate Zwickauer gehen in Zehlendorf unter Stand: 27.07.2024 15:07 Uhr

Kein Einstand nach Maß für den FSV Zwickau. Beim Aufsteiger Hertha Zehlendorf war für die Schwäne nichts zu holen, die Männer von Trainier Rico Schmitt präsentierten sich in allen Belangen unterlegen.

Der FSV Zwickau verliert sein Auftaktspiel bei Hertha Zehlendorf nach schwachem Auftritt mit 0:5 (0:3) und rutscht damit zumindest vorläufig ans hintere Ende der Tabelle.

Die Rollen am Ernst-Reuter-Sportfeld im Südwesten Berlins schienen im Vorfeld eigentlich klar verteilt, doch wollten sich die 22 Protagonisten auf dem Feld nicht so ganz daran halten. Und das lag zu großen Stücken am Aufsteiger, der mit seiner Außenseiterrolle gar nichts anfangen konnte und ein Feuerwerk an Chancen im ersten Durchgang abbrannte. Keine acht Minuten waren gespielt, da hatten sich die Gastgeber bereits drei gute Chancen herausgespielt, Zwickau hingegen war noch gar nicht in diesem Spiel angekommen. Und das sollte zunächst so bleiben.

FSV im Tiefschlaf

Immer wieder kamen die Zehlendorfer zu guten Gelegenheiten und belohnten sich schließlich nach 22 Minuten zum ersten Mal. Serhat Polat hatte am linken Flügel zu viel Zeit und zu viel Raum, seine Flanke fand in der Mitte Abdulkadir Beyazit, der den Ball wuchtig per Flugkopfball zur hochverdienten 1:0-Führung einnickte.

In der 35. Minute hatte der FSV die Chance auf die Antwort, doch Jahn Hermanns Abschluss landete am Querbalken. Die Gastgeber zeigten sich von diesem Zufallsprodukt kaum beeindruckt und antworteten prompt – und das doppelt. Erst war es der Kapitän Sven Reimann, der eine unübersichtliche Situation im FSV-Sechzehner zum 2:0 (40.) ausnutzte. Zwei Minuten später war es Gabriel Viera, der nach Vorarbeit des eigenen Keepers die Schlafmützigkeit in der FSV-Hintermannschaft bestrafte und zum 3:0 (42.) traf - gleichzeitig der Halbzeitstand.

Kein Aufbäumen in Halbzeit Zwei

In der zweiten Hälfte wurde es für die Gäste nur bedingt besser. Zwar spielte Zwickau nun etwas besser mit und schränkte die Kreise der Hertha ein. Die Lücken in der eignen Defensive taten sich dennoch immer wieder auf. Serhat Polat düpierte in der 77. Minuten die gesamte Hintermannschaft des FSV inklusive Torwart Benjamin Leneis, als er einen Freistoß außen um die Zwei-Mann-Mauer herum direkt zum 4:0 verwandelte. Nur kurze Zeit später schürte Vieira den Doppelpack zum 5:0 (80.). Mit einer krachenden Niederlage eröffnet der FSV Zwickau also die Spielzeit 24/25, während Hertha Zehlendorf vorübergehend von der Tabellenspitze grüßt.

