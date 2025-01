Fußball | Regionalliga Dennis Lerche verlässt Rot-Weiß Erfurt in Richtung Dortmund Stand: 24.01.2025 12:51 Uhr

Er kam im letzten Sommer, hatte Vertrag bis 2026, konnte aber die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Jetzt haben sich Dennis Lerche und Rot-Weiß Erfurt auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und Stürmer Dennis Lerche gehen getrennte Wege. Wie der Regionalliga-Dritte am Freitag (24. Januar) mitteilte, wechselt der 29-Jährige mit sofortiger Wirkung zu West-Regionalligist Türkspor Dortmund. Sein ursprünglich bis Sommer 2026 laufender Vertrag mit RWE wurde zuvor aufgelöst.

17 Spiele für RWE, aber nur ein Regionalliga-Tor

"Wir danken Dennis für seine Zeit bei uns. Wir sind überzeugt, dass der Wechsel zu Türkspor Dortmund für ihn eine neue Chance bietet, sich sportlich weiterzuentwickeln. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg", wird Geschäftsführer Franz Gerber in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Lerche, der im vergangenen Sommer verpflichtet worden war, absolvierte in der laufenden Saison 17 Spiele in der Regionalliga, die meisten davon aber nicht über die volle Zeit. Insgesamt erzielte Lerche sechs Tore, davon fünf im Landespokal.

Fabian Gerber: Verschiedene Gründe für den Abschied

Der Erfurter Trainer erklärte auf Nachfrage von SPORT IM OSTEN, dass man sich im Guten getrennt habe: "Wir haben uns vor der Winterpause zusammengesetzt und sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist sich zu trennen. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, passt nicht ganz zu seiner Spielweise. Er ist ein toller Junge, möchte mehr Spielzeiten haben. Und seine Frau erwartet ein Baby, da wollte er auch näher an der Heimat sein."

Vor seiner Erfurter Zeit war Lerche in Wattenscheid und dem SSV Jeddeloh II unter Vertrag. "Ich freue mich zurück in meiner sportlichen Heimat der Regionalliga West zu sein und wieder näher bei meiner Frau zu sein, was ein wichtiger Faktor für mich ist", erklärt Lerche bei seiner Vorstellung in Dortmund.

pm/spio