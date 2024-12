Basketball | Champions League "Da könnte man ein Statement setzen" – Niners Chemnitz empfangen Spitzenreiter Derthona Stand: 09.12.2024 15:45 Uhr

Noch warten die Niners Chemnitz auf den ersten Sieg gegen einen Favoriten in ihrer Champions-League-Gruppe G. Nun gastiert der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter Derthona Basket bei den ausgeruhten Sachsen. Jonas Richter und Aher Uguak liebäugeln mit einem Ausrufezeichen.

"Viel Speed spielen, physisch spielen, viele Rebounds holen" – mit diesen Mitteln wollen die Niners Chemnitz um Kapitän Jonas Richter am Dienstagabend (20 Uhr im SpiO-Liveticker) für eine Überraschung in der Champions-League-Gruppe G sorgen und mit einem Heimsieg gegen das noch verlustpunktfreie Derthona Basket einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde machen.

Die Niners Chemnitz verloren das Hinspiel gegen Derthona Basket zum Champions-League-Auftakt knapp mit 81:87.

Chemnitz muss sich Benfica vom Leib halten

"Wir haben den Tabellenersten zu Gast, da könnte man ein Statement setzen und zeigen, dass wir zu unrecht so weit unten stehen", betonte Richter im Interview mit SPORT IM OSTEN. Nur ein Sieg gelang dem amtierenden Eurocup-Sieger von Cheftrainer Rodrigo Pastore in dieser Saison auf internationalem Parkett – Mitte Oktober das eminent wichtige 103:75 daheim gegen Benfica Lissabon. Die Sachsen müssen sich die Portugiesen vom Leib halten, um mindestens Rang drei in der Vierergruppe zu verteidigen und im Europapokal zu überwintern.

"Für die meisten von uns ist das ein neuer Wettbewerb mit härteren Gegnern. Wir hatten bisher nur ein gutes Champions-League-Spiel", gibt sich Aher Uguak selbstkritisch, "aber morgen haben wir eine gute Chance, das zu verändern. Wir hatten viel Zeit zusammenzurücken und besser zu werden." Uguak ist ein Gesicht des Chemnitzer Herbstaufschwungs mit sechs Siegen aus den letzten acht Partien in der heimischen Bundesliga. Der 26-jährige Kanadier wurde dank durchschnittlich fast 16 Punkten, fünf Rebounds und drei Assists unlängst zum BBL-MVP des Monats November gewählt.

Niners-Aufholjagd gegen Würzburg

Jenes Ausrufzeichen, auf das die Niners nun auch in der Champions League hoffen, war ihnen am vorletzten Wochenende in der BBL gelungen. Im Heimspiel gegen den starken Tabellennachbarn aus Würzburg lag das Pastore-Team bis tief ins drittel Viertel hinein zweistellig zurück, ehe Chemnitz angeführt von Uguak (16 Pkt., 7 Rebounds, 4 Assists), Victor Bailey Jr. (20 Punkte) und DeAndre Lasdowne (10 Punkte, 9 Assists) die Partie noch mit 81:77 auf seine Seite zog.

Kapitän Richter unterstreicht: "Das Würzburg-Spiel gibt uns Rückenwind, Selbstvertrauen und positive Energie. Das war ein sehr guter Gegner, den wir nach hohem Rückstand noch schlagen konnten. Wir wollen zeigen, dass wir eine gute Entwicklung gemacht haben und auch Derthona schlagen können." Das Hinspiel ging aus Niners-Sicht knapp mit 81:87 verloren. Die Norditaliener aus Tortona kassierten in der heimischen Serie A zuletzt wiederholt Rückschläge. Nur ein Sieg blieb aus den letzten vier Spielen übrig – der gelang jedoch gegen Rekordmeister und Euro-League-Teilnehmer Olimpia Milano.

