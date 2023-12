Eishockey | DEL2 Crimmitschau verliert Spitzenspiel - Lausitzer Füchse gewinnen auch zweites Sachsenderby Stand: 03.12.2023 17:30 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau sind im Topspiel bei Spitzenreiter Kassel Huskies untergegangen. Im Sachsenderby sind die Lausitzer Füchse nach einer Nervenschlacht gegen die Dresdner Eislöwen als Sieger vom Eis gegangen.

Die Eispiraten Crimmitschau mussten im Spitzenspiel der DEL2 einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Bei Tabellenführer Kassel Huskies unterlagen die zweitplatzierten Sachsen mit 1:6 und kassierten damit die bisher höchste Pleite in dieser Spielzeit. Nach der 2:3-Niederlage gegen die Lausitzer Füchse im Sachsenderby am Freitag (01.12.) beenden die Eispiraten das Wochenende also mit einem weiteren Misserfolg.

Balinson-Treffer zu wenig für ETC

Louis Brune und Pierre Preto brachten Kassel im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Dem ETC gelang Mitte des zweiten Durchgangs durch Max Balinson der Anschlusstreffer. Zu Beginn des letzten Drittels kam es zu einer Prügelei zwischen Crimmitschaus Ole Olleff und Kassels Hans Detsch. Beide Spieler wurden danach für das restliche Spiel vom Eis geschickt. In der Folge entschieden die Huskies die Partie durch einen Doppelpack von Tomas Sykora sowie die Treffer von Darren Mieszkowski und Maximilian Faber für sich.

Lausitzer Füchse gewinnen auch zweites Sachsenderby

Vor heimischer Kulisse erwischten die Füchse den besseren Start in die Partie. Bereits in der 10. Minute gingen die Lausitzer durch Justin van der Ven in Führung (1:0). Die Eislöwen fanden erst im zweiten Drittel Zugriff. Ein Doppelschlag von Simon Karlsson (23.) und Tomas Andres (24.) drehte den Spielstand zu Gunsten der Gäste auf 2:1. Doch noch vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierten die Elbestädter den Ausgleich.

Zähe Nervenschlacht

Die knapp 3000 Zuschauenden sahen nach dem Ablauf der regulären Spielzeit noch keinen Sieger. Denn Jake Cougher stellte in der 48. Spielminute erneut auf Unentschieden. Auch in der Overtime konnte keines der beiden Teams einen Treffer nachlegen. Der einzige Treffer von Samuel Dove-McFalls entschied die Partie schlussendlich im Penalty (1:0).

Somit sicherten sich die Lausitzer Füchse in einer zähen Nervenschlacht den zweiten Derbysieg in Folge.

mkr/twe