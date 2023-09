Eishockey | DEL2 Crimmitschau feiert Rekord - Füchse siegen Stand: 24.09.2023 21:14 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der 2. Eishockey-Bundeslliga ein rassiges Spitzenspiel Erster gegen Zweiter für sich entschieden - und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Auch die Lausitzer Füchse siegten.

Eispiraten Crimmitschau schlägt auch den Zweiten Ravensburg - bester Saisonstart seit 2007

Die Eispiraten Crimmitschau sind in der 2. Eishockey-Bundesliga das Maß aller Dinge. Das Team von Jussi Tuores feierte im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter gegen die Ravensburg Towerstars am Sonntag einen 5:4-Erfolg nach Overtime.

Die 2.590 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Büsing (4.) und Kanninen (7.) sorgten für einen Blitzstart der Gastgeber. Das war aber nicht die Vorentscheidung. Latta gelang das 1:2 (20.), Dietz später das 2:2 (45.). Lindbergs 3:2 (47.) konterten Latta und Sarault (50./52.). 1:33 Minuten vor dem Ende glich Lindberg für die Füchse aus und brachte die Eispiraten in die Verlängerung. Dominic Walsh entschied mit einem Rebound die Achterbahnfahrt nach 2:19 Minuten in der Extrazeit. Für Crimmitschau ist es nach Vereinsangaben der beste Saisonstart der Clubgeschichte seit 2007.

Duo trifft doppelt für Lausitzer Füchse gegen Bietigheim

Die Lausitzer Füchse haben nach zwei Niederlagen zum Saisonstart den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Bietigheim Steelers setzten sich die Gastgeber am Sonntag mit 5:2 durch. Nach Treffern von Scheidl (6./ LF) und Welychka (16.) stand es nach 20 Minuten 1:1. Ein Doppelschlag des Finnen Järveläinen (29./34.) brachte die Füchse auf Kurs. Kiefersauer (41.) und erneut Scheidl (48.) machten bei einem Gegentreffer von Naud (42.) dann alles klar. 2.146 Zuschauer waren in Weißwasser mit dabei. Am Freitag geht es zum EHC Freiburg.

Der Kanadier Lane Scheidl war für das erste und letzte Tor der Partie zuständig (Archivbild).

Dresdner Eislöwen am Dienstag aktiv

Die Dresdner Eislöwen treten erst am Dienstag an. Dann geht es zu den Eisbären Regensburg.

cke