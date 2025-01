Fußball | Regionalliga "Chemnitzer Junge" Fynn Seidel zurück beim CFC Stand: 07.01.2025 11:36 Uhr

Kurz vor dem Start in die Wintervorbereitung hat der Chemnitzer FC einen weiteren Wechsel verkündet. Fynn Seidel kehrt zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Fynn Seidel wird künftig wieder das himmelblaue Trikot des Chemnitzer FC tragen. Wie der Regionalligist am Dienstag (7. Januar 2025) verkündete, wechselt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei von der SpVgg Unterhaching zurück in seine Heimat.

Seidel bietet CFC-Coach Duda weitere Optionen

"Fynn ist eine absolute Verstärkung für unseren Kader, weil er eine Menge Qualität mitbringt. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und erhöht dadurch noch einmal die Optionen für unseren Cheftrainer", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe in einer Vereinsmitteilung.

Bereits am Dienstagnachmittag steht für Seidel das erste Training mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Programm. "Als klar war, dass es für mich in Unterhaching über den Winter hinaus nicht weitergehen wird, hat sich Chris Löwe sehr früh bei mir erkundigt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Rückrunde zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Wir haben uns vertrauensvoll ausgetauscht und er hat mir eine Perspektive aufgezeigt, die mich überzeugt hat, zum CFC zurückzukehren", so Seidel, dessen bis 2026 laufender Vertrag beim Drittligisten zuvor aufgelöst worden war.

Vom CFC über Meppen und Unterhaching wieder in die Heimat

2015 war Seidel nach seinen Anfängen beim Oberlungwitzer SV und VfL 05 Hohenstein-Ernstthal ins Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC gekommen. 2020 ging es für ihn schließlich in den Süden Münchens, wo er im Januar 2021 als damals jüngster Spieler der Drittligageschichte debütierte. Die Saison 2023/24 verbrachte er beim SV Meppen, bevor es zurück nach Unterhaching ging. Dort kam er in der laufenden Saison aber nicht in der 3. Liga zum Einsatz und spielte lediglich in der Bayernliga Süd bei der Zweitvertretung der SpVgg.

SpiO/pm