Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC weist dezimierte Hertha-Bubis in die Schranken

Der CFC hat sein Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung von Hertha BSC deutlich gewonnen. Dabei profitierten die Chemnitzer von einem frühen Platzverweis auf Seiten der Gastgeber.

Mit 5:0 (0:0) haben die Sachsen im Jahnsportpark in Berlin aufgetrumpft. Eine Stunde in Überzahl hat dem Chemnitzer FC dabei geholfen, ebenso wie ein Hattrick des überragenden Leon Damer.

Zickert fällt kurzfristig aus

Der Chemnitzer FC musste auf Niclas Lihsek und Jan Koch verletzungsbedingt verzichten. Beim Aufwärmen traten dann auch noch bei Robert Zickert Adduktorenprobleme auf. So rutschten Felix Müller, Stephan Mensah und Robert Berger in die erste Elf. Chemnitz kam besser in die Partie, hielt das Leder in den eigenen Reihen. Torgefahr entstand allerdings zu selten. In der elften Minute kombinierten sich Mensah und Manuel Reutter gut über die linke Seite, Letzterer kam im Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Robert Kwasigroch war auf dem Posten.

Hertha BSC um Nader El-Jindaoui hatte gegen den Chemnitzer FC das Nachsehen.

Kiala fliegt, Bozic vergibt

In der Folge gab es kaum Torraumszenen, doch dafür etliche Gelbe Karten. Nach 20 Minuten hatte Schiedsrichter Chris Rauschenberg bereits fünf Spieler verwarnt. Darunter auch Joel da Silva Kiala, der in der 30. Minute Berger unnötig an der Außenlinie umsenste und den zweiten Karton sah. Platzverweis, Überzahl CFC. Die nutzten die Gäste kurz vor der Pause fast, als Dejan Bozic frei durch war und mit Risiko abzog. Der Ball rauschte knapp am Kasten vorbei, so dass es torlos in die Kabine ging.

Joel Kiala musste nach 30 Minuten mit Geld-Rot vom Platz.

Damer-Dosenöffner bricht den Bann

Nach der Pause zog sich Hertha weit zurück, verteidigte mit zwei Viererketten vor dem eigenen Strafraum. Chemnitz fand lange kein Mittel, bis Niclas Walther es mit einer Flanke versuchte. Agustin Rogel schlug über den Ball, Damer bedankte sich im Rücken des Herthaners mit der Führung (54.). Der CFC spielte jetzt befreit auf. Ein schöner Steilpass von Felix Müller fand Bozic im Strafraum, der das vorentscheidende 2:0 für die Sachsen markierte (61. Minute).

Hertha wirkte komplett von der Rolle. Das nutzte Damer aus: der 24-Jährige nutzte eine butterweiche Flanke von Robert Berger per Direktabnahme zu seinem zweiten Tor (73.) und einen Steilpass eine Minute danach gefühlvoll zum Hattrick. Felix Müller nickte nach einer Ecke gar noch das 5:0 ein (83.) und bescherte dem CFC den höchsten Saisonsieg. Die Tiffert-Elf setzt damit eine sehr gute Rückrunde fort, klettert in der Rückrundentabelle auf Rang vier und im Gesamttableau auf Platz sieben.

