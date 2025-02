Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC ohne Achse zum Nachholer bei Viktoria Berlin Stand: 04.02.2025 21:50 Uhr

Der Chemnitzer FC geht personell gebeutelt in das Nachholspiel der Fußball-Regionalliga am Mittwoch bei Viktoria Berlin. Bangemachen gilt nicht heißt das Motto trotz drei gesperrter Spieler. Hoffnung macht ein Duo.

Das spektakuläre 2:2 beim FSV Zwickau schlägt sich auf die Planungen von Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC nieder: Das Nachholspiel am Mittwoch (19:00 Uhr) bei Viktoria Berlin müssen die Himmelblauen ohne ein Quartett bestreiten. Drei der Ausfälle resultieren aus dem Remis beim FSV.

Trio nach Zwickau gesperrt

Bei den Schwänen sahen Niclas Erlbeck Rot, Jong-min Seo Gelb-Rot und Torschütze Felix Müller bekam seine fünfte gelbe Karte vor die Nase gehalten. Zudem fehlt Verteidiger Niclas Walther aufgrund eines Syndesmoseband-Risses. "Der Kader ergibt sich von selbst", sagt Trainer Benjamin Duda fatalistisch. Akteure, die zuletzt auf der Tribüne saßen, würden ins Aufgebot rücken: "Wir müssen das kompensieren".

Viktoria mit erst einer Heimniederlage

Und das gegen einen Gegner, der zu Hause bisher nur gegen Tabellenführer Lok Leipzig verloren hat. Und in der Pause sein Aufgebot verändert hat. Das sieht Benjamin Duda gelassen, denn: "Viktoria hat eine klare Spielphilosophie, diese fahren sie unabhängig vom Personal, sie spielen weiter ihr Spiel".

Freude über Rückkehr von Bozic und Baumgart

Trotz des späten Ausgleichs von Zwickau hofft Duda, dass der CFC die Partie als "Push" nutzen kann und geht das Unternehmen "nächster Sieg" an. Zwei Rückkehrer sollen in den kommenden Begegnungen mehr und mehr Spielzeit erhalten: Mittelstürmer Dejan Bozic und Mittelfeldakteur Tom Baumgart kehrten nach längeren Pausen in die Mannschaft zurück: "Beide haben Ausstrahlung, Erfahrung und Qualität, es ist sehr schön und emotional für uns, dass sie wieder da sind", sagt Coach Duda. Im Stadion Lichterfelde am Mittwoch hat er zwei Top-Joker in der Hinterhand.

CFC-Angreifer Dejan Bozic feierte nach einer Schambeinentzündung in Zwickau sein Comeback und traf gleich per Foulelfmeter.

