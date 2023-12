Tour CFC-Profis zu Gast bei Weihnachtsfeier an Chemnitzer Schule Stand: 16.12.2023 20:20 Uhr

Eine Weihnachtsfeier mit richtigen Fußballprofis hat es in den vergangenen beiden Wochen in sieben Grundschulen in und um Chemnitz gegeben. Dahinter steckt eine neue Philosophie des Chemnitzer FC. Kinder und Familien sollen für den Verein begeistert werden.

Von Peer Vorderwülbecke, MDR SACHSEN

Die 3a der Schloss-Schule in Chemnitz ist ziemlich aufgeregt. Zu ihrer Schul-Weihnachtsfeier haben sich Fußballprofis des Chemnitzer FC angekündigt. Nicht in langen roten Mänteln, sondern in himmelblauen Trainingsanzügen sind die CFC-Spieler Niclas Walther, Manuel Reutter und Routinier Chris Löwe in die Klasse gekommen.

Fragen über Fragen: Wo sind denn die anderen Spieler?

Zum Auftakt gibt es eine Fragerunde, die der CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder moderiert. Dass eine Mannschaft nicht nur aus drei Spielern besteht, dass weiß natürlich jedes Kind in der dritten Klasse. "Wo sind denn die anderen Spieler", ist deshalb die erste Frage. "Im Vormittagstraining" - die Antwort.

Die drei Spieler, die vor der Klasse sitzen sind alle verletzt und deshalb etwas flexibler. Sie sind im Reha-Training. Wie habt ihr Euch verletzt? Wieviele Spieler habt ihr in der Mannschaft? Wann wurde der CFC gegründet? Langweilt ihr Euch nicht auf den langen Busfahrten? Es hagelt Fragen, die das CFC-Trio ausführlich beantwortet.

Die Kinder konnten die Spieler mit allen möglichen Fragen "löchern".

Chris Löwe: Idol, verletzter Fußballprofi und Familienvater

Klassenlehrerin Melanie Wilsky will wissen, wie der Alltag eines Fußballprofis aussieht. Alle drei Spieler sind sich einig, dass sich alles um das Spiel dreht und dem Fußball alles untergeordnet wird. Und das ist schon seit ihrer Jugend so. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede im Alltag der Spieler.

So hat der 34-jährige Chris Löwe zwei Kinder und damit beginnt der Tag um 6:15 Uhr. Erst nachdem er seinen Nachwuchs in Kindergarten und Schule gebracht hat, kümmert er sich um seinen Beruf: das Fußballspielen. Auch wenn das seit einem halben Jahr nicht auf dem Rasen, sondern hauptsächlich in der Reha stattfindet.

Himmelblaue Geschenke für die Kinder

Nach der Fragerunde singen die CFCler mit den Kindern Weihnachtslieder und danach werden die Fußballprofis zu Geschenkeboten: Jedes Kind bekommt ein Geschenk mit Postern, Autogrammkarten und einer Freikarte für ein Spiel der Himmelblauen.

Weihnachtslieder gehören zu einer richtigen Weihnachtsfeier natürlich dazu - am besten natürlich, wenn sie selbst gesungen werden.

"Uns liegt ganz viel daran, Kinder und Familien ins Stadion zu bekommen", erklärt Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder. "Wir wollen in der Stadt wieder dahin kommen, dass alle stolz sind auf den Verein und gerne ins Stadion gehen." Um das zu erreichen, hat der Verein einen Familienblock im Stadion eingerichtet. Im gesamten Stadion kostet ein Kinderticket nur 2,50 Euro.

CFC will mehr Familien ins Stadion locken

Die 3a ist eine sehr sportliche Klasse, fast alle Kinder sind in einem Verein aktiv. Aber nur ein Schüler spielt Fußball. Nachdem die Kinder so viel über die Fußballer erfahren haben und mit Mannschaftspostern ausgestattet sind, werden einige zu Autogrammjägern. Dass es sportlich derzeit gar nicht gut läuft, haben die CFC Spieler nicht verheimlicht. Den Kindern ist das egal.

Die Weihnachtsaktion des CFC ist für die Schulen kostenlos. "Wie haben in den vergangenen Jahren häufig die Hand aufgehalten", räumt Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder ein. "Wir wollen jetzt einfach etwas zurückgeben." Chris Löwe ergänzt: "Das ist kein normaler PR-Termin. Hier geht es um Kinder und das ist für mich immer etwas Besonderes."

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder will der Stadt mit solchen Aktionen etwas zurückgeben.

Das neue Konzept des CFC ist in der Vorrunde schon gut angenommen worden. Der Familienblock war schon mehrmals ausverkauft und der Zuschauerschnitt liegt fast 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Wenngleich die Himmelblauen "Fußball spielen und nicht jedes Spiel gewinnen", wie ein Mädchen der 3a den Tag mit den Profis in der Schule zusammenfasst, finden dann vielleicht doch in der Rückrunde ein paar Schulkinder den Weg ins Stadion in der Gellertstraße - mit ihrer Freikarte in der Hand.

Sie hat, wie die andere Kinder der 3a der Schloss-Schule in Chemnitz, jetzt eine Freikarte für ein CFC-Spiel.

MDR (pvo)