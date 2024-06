Fußball | Regionalliga Boboy soll Rot-Weiß Erfurts Defensive stärken Stand: 28.06.2024 16:34 Uhr

Elfter externer Neuzugang bei Rot-Weiß Erfurt: Aus der Mittelrheinliga kommt Benny Boboy für das defensive Mittelfeld. In Erfurt soll er nun seine nächsten Entwicklungsschritte machen.

Der 19-jährige Boboy unterschrieb bei RWE einen Dreijahresvertraf bis Juni 2027, wie der Verein am Freitag (28. Juni 2024) mitteilte. Der Rechtsfuß absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 von 29 möglichen Spielen für den FC Hennef 05 in der Mittelrheinliga, wobei ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.

RWE-Trainer Gerber: "Großes Potenzial"

"Benny ist ein junger Spieler mit großem Potenzial", sagte Erfurts Trainer Fabian Gerber. "Er hat in der vergangenen Saison in der Mittelrheinliga mit starken Leistungen zu den besten Spielern gehört. Wir freuen uns, dass er seine nächsten Entwicklungsschritte bei uns in Erfurt machen möchte".

SpiO/pm