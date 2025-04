Basketball-Bundesliga Syntainics MBC gewinnt erstmals gegen die Niners Chemnitz Stand: 19.04.2025 18:08 Uhr

Es ist vollbracht. Nach neun vergeblichen Versuchen hat es der Syntainics MBC endlich geschaft und gegen die Niners Chemnitz den ersten Bundesliga-Sieg eingefahren. Zum Schluss wurde es ein Oster-Krimi, den die Weißenfelser mit 97:95 für sich entschieden.

Riesenjubel in der Stadthalle Weißenfels bei den Heimfans. Nach neun vergeblichen Anläufen hat es der Syntainics MBC im Bundesliga-Ostduell erstmals geschafft, die Niners Chemnitz in die Knie zu zwingen. Am Ende jubelte der Pokalsieger am Samstagnachmittag (19. April) über einen knappen 97:95-Erfolg. Gleichzeitig hat der MBC mit dem sechsten Heimsieg in Folge eine neue Bestmarke für sich im Basketball-Oberhaus aufgestellt.

Erstes Viertel geht klar an Chemnitz

Das erste Viertel ging mit 32:17 klar an den Tabellenfünften aus Sachsen. Allen voran Jacob Gilyard, der bereits nach sechs Minuten mit 12 Punkten glänzte. Zudem war der US-Boy speziell von der Dreierlinie nicht zu bremsen war (insgesamt sechs Treffer aus der Distanz). Zum Ende des ersten Durchgangs hatte Chemnitz satte 15 Punkte Vorsprung.

MBC im zweiten Durchgang hellwach

Zu Beginn des zweiten Viertels waren dann die Gastgeber hellwach und legten einen 14:0-Lauf hin. Die Niners wirkten zunehmend verunsichert und hatten der Offensivwucht des MBC mit den Forwards Ty Brewer (26 Punkte am Ende) und Tyren Johnson (20) immer weniger entgegenzusetzen. Die Viertel zwei (32:20) und drei (29:20) gehörten eindeutig dem MBC, der nunmehr mit einer 78:72-Führung in den Schlussabschnitt ging.

Oster-Krimi in Weißenfels nimmt seinen Lauf

Im letzten Viertel zeigten beide Teams noch einmal ihre ganze Klasse und boten den 3.000 Zuschauern teilweise atemberaubenden Tempo-Basketball. Chemnitz hatte Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance auf den Lucky Punch, vergab aber den Wurf. Und so hieß der überglückliche Sieger am Ende Mitteldeutscher BC.

Stimmen zum Spiel

