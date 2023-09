Handball | 2. Bundesliga Auftaktniederlage für den Dessau-Roßlauer HV Stand: 02.09.2023 20:01 Uhr

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison will der Dessau-Roßlauer HV auch in dieser Spielzeit wieder oben ein Wörtchen mitreden. Beim TV Großwallstadt klappten aber viele Abläufe noch nicht so richtig.

Der Dessau-Roßlauer HV ist mit einer klaren Niederlage in die Saison gestartet. Beim TV Großwallstadt gab es eine 31:36-Pleite.

Großwallstadt zieht nach ausgeglichenem Beginn davon

Den Sachsen-Anhaltern gelang der erste Treffer der Partie, dann aber mussten sie früh zwei Zeitstrafen wegstecken. Von da an lief der DRHV einem Rückstand hinterher. Die Hausherren konnten sich Mitte der ersten Hälfte auf fünf Tore absetzen. Auch eine Auszeit von DRHV-Coach Uwe Jungandreas brachte keine Besserung. Defensiv gelang zu selten der Zugriff und vorne fanden sich kaum Lücken für einfache Abschlüsse. Dazu hielt TVG-Keeper Boukovinas stark (6 Paraden im Halbzeit eins).

Aus der Halbzeit startete Dessau-Roßlau griffiger, versuchte nun in den Angriffen mit deutlich mehr Tempo zu agieren. Das gelang zu Beginn des zweiten Abschnitts auch, aber der Rückstand wollte nicht schmelzen. Und dann ging zum Ende noch die Puste aus. So konnte Großwallstadt in den Schlussminuten das Polster zeitweise auf acht Tore ausbauen und sicherte sich den verdienten Sieg.

Dessaus Timo Löser war mit zehn Treffern bester Werfer der Partie, für die Gastgeber war Finn Wullenweber (acht Tore) am treffsichersten.

