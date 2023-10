3. Liga Aue kassiert gegen Regensburg erste Heimniederlage Stand: 01.10.2023 21:46 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat nach der Auswärtspleite gegen Dynamo Dresden auch das erste Heimspiel der Saison verloren. Dabei musste das Team von Trainer Dotchev eine knappe aber verdiente 0:1-Niederlage gegen Jahn Regenburg einstecken. Nun steht eine englische Woche an und schon am Mittwoch geht es für die Veilchen bei Preußen Münster weiter.

Aue nur am Anfang stark

Aue begann schwungvoll und setzte die Gäste früh unter Druck. Die erste gute Gelegenheit verbuchte Marvin Stefaniak mit einem satten Schuss, der noch von Maxi Thiel abgefälscht wurde, doch Keeper Felix Gebhardt parierte sehenswert mit einer Flugeinlage (10.). Nach 15 Minuten wurden die Gäste mutiger und suchten immer wieder den Weg nach vorn. Die erste gute Chance der Regensburger gab es in der 27. Minute, als Noah Ganaus den Ball nach einem Schuss aus halblinker Position haarscharf am rechten Pfosten vorbeisetzte. Kurz darauf gab es die nächste Gelegenheit für die Gäste durch Andreas Geipl, der aus 20 Metern das Spielgerät knapp vorbeischoss (30.). Im Anschluss wurde Aue wieder etwas stärker und gefährlicher. Dabei scheiterte Borys Tashchy mit einem Kopfballversuch aus Nahdistanz (28.). Kurz vor der Pause gab es die beste Gelegenheit für die Veilchen, als Thiel mit einem Kopfball im glänzend reagierenden Gebhardt seinen Meister fand (44.).

FCE zu ideenlos - Ziegele trifft für Regensburg

Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Paukenschlag der Gäste durch Ganaus, der in der 48. Minute von der Strafraumgrenze abzog und den Ball an den rechten Pfosten hämmerte. Der Jahn blieb auch danach am Drücker und drängte die Auer in die eigene Hälfte. Der FCE blieb dagegen ideenlos und leistete sich immer wieder unnötige Abspielfehler. Zwingende Chancen blieben somit aus. Regensburg belohnte sich dagegen in der 74. Minute mit der Führung. Nach einer Ecke köpfte Robin Ziegele die Kugel aus Nahdistanz per Aufsetzer in die Maschen.

Robin Ziegele (14, Regensburg) trifft zu Gästeführung und jubelt mit seinen Teamkollegen.

Im Anschluss bemühte sich Aue um den Ausgleich, doch Regensburg ließ den Gastgebern keine Räume. Die beste Chance hatte schließlich der kurz zuvor eingewechselte Luc Elsner, der in der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 18 Metern am überragenden Gebhardt scheiterte (90.+5).

Stimmen zum Spiel

red