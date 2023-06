Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verpflichtet "talentierten Innenverteidiger" von Inter Mailand Stand: 30.06.2023 16:26 Uhr

Für den Nachwuchs von Inter Mailand war er bereits auf internationalem Parkett unterwegs, in der vergangenen Saison überzeugte er als Stammspieler in der 3. Liga - nun schließt sich Abwehrspieler Andi Hoti dem 1. FC Magdeburg an.

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuzugang für die kommende Zweitligasaison perfekt gemacht. Wie der FCM am Freitag (30.06.2023) verkündete, wechselt der 20 Jahre alte Defensivspieler Andi Hoti an die Elbe. Über die Vertragsmodalitäten machten die Magdeburger wie immer keine Angaben.

Hoti stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag und war in der vergangenen Saison zum SC Freiburg II in die 3. Liga ausgeliehen. Für die Breisgauer, die in der abgelaufenen Spielzeit Vizemeister wurden, absolvierte er 23 Spiele (ein Tor, eine Vorlage).

Andi Hoti im Dress des SC Freiburg II.

"Gute Schnelligkeit und Zweikampfstärke"

Mit Hoti bekomme man "einen sehr gut ausgebildeten Spieler", erklärte FCM-Sportchef Otmar Schork. "Er hat das Potenzial, sich auch in der 2. Liga durchzusetzen." Cheftrainer Christian Titz ergänzte: "Andi ist ein junger, talentierter Innenverteidiger, der eine gute Schnelligkeit und Zweikampfstärke mitbringt."

Vor seinem Wechsel nach Freiburg hatte der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln für den Nachwuchs von Champions-League-Finalist Inter Mailand 41 Ligapartien und drei Spiele in der Uefa Youth League bestritten. 2022 wurde er mit den Lombarden Jugendmeister.

red/pm