Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg erwirtschaftet dickes Plus

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga hat sich für den 1. FC Magdeburg gelohnt. Die Spielbetriebs-GmbH, aber auch der Verein haben ein Plus erwirtschaftert.

Alexander Wahler, kaufmännischer Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg, konnte auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag (30. November) gute Nachrichten vermelden. Über 25 Millionen Euro haben die Elbestädter in der Spielbetriebs-GmbH eingenommen und damit fast zwei Millionen Euro Gewinn gemacht.

Auch Verein schreibt grüne Zahlen

"Der 1. FC Magdeburg hat eine sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Saison 2022/23 hinter sich. Wir haben zahlreiche Themen bereits vorangebracht und setzen alles daran, diese Entwicklung fortzuführen, um den Club in der 2. Bundesliga zu etablieren sowie auf allen Ebenen kontinuierlich weiterzuentwickeln", sagte Wahler. Das Eigenkapital stieg auf 7,5 Millionen Euro.

Beim e.V. kamen 2,8 Millionen Euro in die Kassen, ein Gewinn von 43.000 Euro erzielt. Präsident Dr. Jörg Biastoch freut sich über den Weg, den der Verein geht: "Der 1. FC Magdeburg e.V. hat sich in den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt. Die neu geschaffene U-23-Mannschaft ist auf Anhieb in die Oberliga aufgestiegen und spielt dort eine gute Rolle. Auch mit den weiteren Nachwuchsmannschaften streben wir eine bestmögliche Förderung und Entwicklung an. Wir haben gerade infrastrukturell einige Herausforderungen vor uns, die wir mit viel Ehrgeiz und vollem Engagement angehen werden."

