Zweite Runde im DFB-Pokal Zweite Runde im DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt reist zu Drittligist Viktoria Köln Stand: 01.10.2023 19:22 Uhr

Am Sonntagabend wurde die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Die Eintracht reist zu Drittligist Viktoria Köln, der in der ersten Runde bereits für Aufsehen gesorgt hat.

Das Los ist gezogen: Eintracht Frankfurt reist in der zweiten Pokalrunde zu Drittligist Viktoria Köln. Der Klub hatte in der ersten Runde Werder Bremen mit 3:2 ausgeschaltet. Der Sportliche Leiter der Kölner Stephan Küsters sagte: "Für uns ein ausverkauftes Stadion, das macht Freude. Wir genießen das!" Olaf Janßen, Trainer der Kölner, hatte von 1996 bis 2000 für die Eintracht gespielt.

Sportvorstand Markus Krösche sagte zum Los: "Viktoria Köln hat in der ersten Runde Werder Bremen ausgeschaltet. Wir sind also gewarnt und wissen, dass die Kölner eine gute Mannschaft haben. Wir wollen unbedingt im Pokal überwintern und werden alles dafür tun, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden." Die Eintracht werde sich auf einen "Pokal-Fight" einstellen, so Krösche weiter.

Spiele am 31.10. und 1.11.

Losfee Shkodran Mustafi hatte vor der Auslosung gesagt: "Bei mir in der Heimat sind viele Eintracht-Fans. Die haben mir schon gesagt, dass sie ein Heimspiel haben wollen." Der ehemalige Nationalspieler stammt aus Bad Hersfeld. Das Vorhaben mit dem Heimspiel hatte nicht geklappt, dennoch hatten die Frankfurter Losglück, einen von fünf verbliebenen Drittligisten gezogen zu haben.

Eintracht Frankfurt ist der letzte verbliebene hessische Teilnehmer im DFB-Pokal. In der ersten Runde hatte sich die Eintracht im August bei Lok Leipzig mit 7:0 durchgesetzt. Darmstadt hatte in Homburg verloren, Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig und der FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock im Elfmeterschießen. Die Spiele der zweiten Runde finden am 31. Oktober und 1. November statt. In der vergangenen Saison hatte die Eintracht das Endspiel erreicht, dort aber gegen Leipzig verloren.