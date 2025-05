Vier Tage vor der Champions-League-Entscheidung Sonnenschein Hugo Ekitiké mischt das Training von Eintracht Frankfurt auf Stand: 07.05.2025 17:06 Uhr

Er ist nicht nur der Beste, sondern auch der Lustigste. Eintracht-Torjäger Hugo Ekitiké mischt das Training auf. Wenige Tage vor der Entscheidung um die Champions League gibt der Franzose auf vielen Ebenen Gas.

Von Carsten Schellhorn

Schon beim Warmlaufen vor dem Eintracht-Training am Mittwoch drehte Torjäger Hugo Ekitiké ordentlich auf. Nur Warmlaufen ist dem Franzosen zu wenig, ein bisschen Quatsch muss schon dabei sein. Der Franzose scherzte lauthals mit Eintracht-Urgestein Timothy Chandler, jagte kurz danach Abwehr-Kante Aurèle Amenda laut kreischend durch die Reihen (siehe Video). In jeder Minute ist derzeit zu merken, wie locker, wie selbstsicher der Eintracht-Stürmer ist.

Ekitiké liebt die große Bühne, das Rampenlicht, deshalb wurde der 22-Jährige auch noch besser, nachdem der bisherige Tor-Torjäger Omar Marmoush die Eintracht in der Winterpause in Richtung Manchester City verließ. Ekitiké zeigt in jedem Spiel wie auch in jedem Training, dass er alles will. Und immer wieder dieses strahlende und laute Lachen. Ob im Gespräch mit Trainer Dino Toppmöller oder nach einer hochkonzentrierten Trainingsübung.

Ekitiké lässt sich nach hinten fallen, lacht und weiter geht's zur nächsten Übung. Der Franzose ist mit 15 Bundesliga-Toren und acht Torvorlagen in dieser Saison nicht nur der beste aktuelle Frankfurter Spieler, sondern ist bei den Mannschaftskollegen durch sein sonniges Gemüt durchweg beliebt. Auch Trainer Toppmöller sucht immer wieder seine Nähe.

Der Hugo auf dem Rasensprenger

Als Mitten im Training auf einmal der Rasensprenger aus dem Boden emporfuhr und das trockene Grün anfeuchtete, war Ekitiké sofort zur Stelle. Er stellte sich feixend auf den Rasensprenger, freut sich über die Fontäne. Dass der Franzose so locker und so aufgeräumt ist, liegt auch daran, dass ihm derzeit die (Fußball-)Welt offen steht. Am Wochenende soll die Champions-League-Qualifkation her, spätestens beim Spiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli (17.30 Uhr). Und danach?

Vieles spricht dafür, dass der erst 22 Jahre alte Stürmer in der kommenden Saison für einen der ganz großen Clubs in Europa auflaufen wird, beim FC Liverpool soll Ekitiké ganz oben auf der Liste stehen.

Ekiktiké: stark am Ball und bei Selfies

Liverpool, das wär was. Doch das ist der zweite Schritt. Der erste ist die Champions-League-Quali mit der Eintracht. Und damit das auch klappt, beteiligte sich Ekitiké nach Ende des 90-minütigen Trainings noch an einer speziellen Torschuss-Einheit: drei Stangen umkurven, Weitschuss aufs Tor und dann wieder hinten anstellen. Auch Toppmöller beteiligte sich als ehemaliger Stürmer an der Einheit. Als ihm das erste Tor gelangt, schrie er ein "Yes" heraus.

Und Ekitiké? Nach dem dritten Treffer hatte der Franzose die Aufgabe erfüllt, rannte johlend davon, sprang übermütig Mittelfeldmann Oscar Højlund um den Hals. Trainingsende. Aber nicht für Ekitiké. Der Rückweg mit dem Rad ins Eintracht-Profi-Camp wird nach wenigen Metern jäh gestoppt. Zwei Schulklassen wollen, was Schulklassen so wollen: Autogramme und vor allem Selfies mit Hugo. Ekitiké erfüllt geduldig alle Wünsche und radelt dann endgültig davon. Mit einem Lächeln im Gesicht.