News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Götze trainiert weiter nur individuell Stand: 07.05.2025 10:23 Uhr

07.05.25, 10:23 Uhr: Götze trainiert weiter nur individuell

Ob Mario Götze im Saison-Endspurt noch einmal für Eintracht Frankfurt auflaufen kann, bleibt weiter ungewiss. Der Weltmeister von 2014 absolviert auch am Mittwoch nur eine individuelle Reha-Einheit, wie die Eintracht mitteilte. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel noch nicht absehbar, ein Pflichtspiel-Comeback wird immer unwahrscheinlicher. Ebenfalls nicht auf dem Trainingsplatz standen am Vormittag Torhüter Kaua Santos und Youngster Ebu Bekir Is (beide Reha) sowie Dauer-Reservist Junior Dina Ebimbe (individuelle Einheit).

07.05.25, 07:38 Uhr: Champions League könnte zum Game Changer werden

Sollte sich die Eintracht am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 17.30 Uhr) zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Champions League qualifizieren, würde das vieles verändern, die Königsklasse könnte zum Game Ganger werden: emotional, sportlich und vor allem finanziell. Die Antrittsprämie in der Champions League betrug in dieser Saison 18,6 Millionen Euro, in der Europa League belief sie sich auf 4,3 Millionen. Jeder Sieg war in der Königsklasse zusätzliche 2,1 Millionen wert, 500.000 in der Europa League. Was sich alles ändern würde, hier:

06.05.25, 14:54 Uhr: Chandler vor Vertragsverlängerung

Timothy Chandler steht bei der Eintracht kurz vor der Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Darüber berichtete am Dienstag der Kicker, was sich mit hr-sport-Informationen deckt. Demnach wird der 35-Jährige, der sportlich kaum noch eine Rolle spielt, aber für das Innenleben der Mannschaft enorm wichtig ist, noch ein Jahr dranhängen. Chandler ist ein Eintracht-Urgestein, mit der Ausnahme von vier Jahren beim 1. FC Nürnberg (2010 bis 2014) spielte er stets für die Hessen. In der laufenden Runde kommt der Rechtsverteidiger jedoch nur auf drei Kurzeinsätze von insgesamt 22 Minuten.

06.05.25, 08:51 Uhr: Eintracht-Vorstand Reschke verurteilt Fan-Ausschreitungen

Nach den Frankfurter Fan-Ausschreitungen beim Spiel in Mainz hat sich Eintracht-Vorstand Philipp Reschke zu Wort gemeldet. "Wer gefährliche Gegenstände Richtung Spieler oder Offizielle wirft, hat offensichtlich den Schlag nicht gehört. Das gefährdet nicht nur andere, sondern es gefährdet unsere Ziele", sagte Reschke der Bild. Unter anderem hatten Eintracht-Fans eine Fahnenstange auf den Schiedsrichter-Assistenten geworfen. Wäre dieser zu Boden gegangen, hätte das Spiel der Eintracht in Mainz abgebrochen werden können. Die Punkte wäre dann voraussichtlich den Mainzern zugesprochen worden, die Eintracht hätte ihren Punkt im Kampf um den angestrebten Champion-League-Platz verlieren können.

06.05.25, 08:29 Uhr: Peter Fischers AfD-Schelte bleibt juristisch folgenlos

Der verbale Angriff von Ex-Eintracht-Präsident Peter Fischer auf die rechtsextreme Partei AfD und ihre Wähler bleibt juristisch folgenlos. Wie zuvor die Staatsanwaltschaft ist auch die Kölner Generalstaatsanwaltschaft der Ansicht, dass die Aussagen Fischers von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Das teilte die Behörde jetzt dem hr mit. Peter Fischer hatte im Februar 2024 im Kölner Privatsender RTL gesagt: "Rennt ihnen den Türen ein, gebt ihnen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht", so müsse man mit AfD-Wählern umgehen, denn, wer sein Kreuz bei der AfD mache, sei "Nationalsozialist, nix anderes". Diese Äußerungen hatten Fischer 65 Strafanzeigen eingebracht, unter anderem wegen Beleidigung.

06.05.25, 08:01 Uhr: SGE könnte auf dem Sofa Champions-League-Quali schaffen

Die Eintracht könnte am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 17.30 Uhr) die Qualifikation für die Champions League klarmachen, erstmals in ihrer Geschichte über die Liga. Ein Sieg und alles ist fix. Doch die Frankfurter könnten auch ohne ihr Zutun, also vor dem Fernseher auf dem Sofa, die Königsklasse erreichen. Nämlich dann, wenn am Samstag der SC Freiburg bei Holstein Kiel verlieren oder am Sonntag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund in Leverkusen maximal unentschieden spielen würde. Dann hätte die Eintracht die Champions-League-Quali schon vor Anpfiff ihres Spiels gegen St. Pauli in der Tasche.

05.05.25, 18:03 Uhr: FUSSBALL 2000 diskutiert über Mainz und Pauli

Nach dem Matchball ist vor dem Matchball: FUSSBALL 2000 diskutiert das Remis von Eintracht Frankfurt in Mainz und wirft einen Blick in Richtung Heimspiel gegen St. Pauli.

05.05.25, 15:27 Uhr: Koch: Riesenchancen auf große Party

Einen Tag nach dem 1:1 in Mainz hat sich Verteidiger Robin Koch gegenüber den vereinseigenen Medien der Eintracht geäußert. Demnach überwiege zwar der Ärger, die Champions League noch nicht klargemacht zu haben, "aber ab jetzt liegt der Fokus voll auf Sonntag". Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli habe die Mannschaft "eine Riesenchance auf eine große Party", sagte Koch, der jedoch auch vor den Hamburger Gästen warnte: "Sie werden auch alles reinwerfen."

05.05.25, 14:22 Uhr: Saison für Mainzer Kohr gelaufen

Für den früheren Frankfurter Dominik Kohr ist die Saison vorzeitig beendet. Der 31-Jährige erlitt im Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:1) eine Innenbandverletzung im linken Knie, wie der Verein mitteilte. Kohr war bereits in der ersten Hälfte – genau wie sein Teamkamerad Danny da Costa – verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Die Behandlung erfolge "konservativ", hieß es in einer Mitteilung, Kohrs Rückkehr ins Mannschaftstraining werde Anfang Juli angestrebt.

05.05.25, 11:17 Uhr: Fan-Würfe - DFB leitet Ermittlungen ein

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, wird der Kontrollausschuss des DFB aufgrund der Vorkommnisse am Sonntag ein Ermittlungsverfahren gegen die Eintracht einleiten. "Mögliche Strafen seitens des DFB-Sportgerichts sind derzeit noch rein spekulativ", hieß es weiter. In der 30. Minute beim Spiel zwischen Mainz und Frankfurt wollten die Hausherren eine Ecke ausführen. Doch aus der Gästekurve flogen Gegenstände, eine Stange in Richtung des Assistenten. Hier gibt es die Szenen im Video.

05.05.25, 10:26 Uhr: Ex-Frankfurter Funkel wird Köln-Trainer

Der ehemalige Eintracht-Trainer Friedhelm Funkel wird Interimstrainer beim 1. FC Köln. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der bisherige Coach Gerhard Struber wurde zwei Spieltage vor Saisonende entlassen. Es ist bereits Funkels dritte Amtszeit bei den Kölnern. Schon von Februar 2002 bis Oktober 2003 und von April 2021 bis Juni 2021 saß er beim FC auf der Bank. 2021 hatte Funkel die Domstädter in der Relegation gegen Kiel in der ersten Liga gehalten. Zwischen 2004 und 2009 arbeitete Funkel bei der Eintracht, er führte die Hessen in die Bundesliga und einmal ins Pokalfinale.

05.05.25, 09:50 Uhr: Burkardt lässt Zukunft offen

Stürmer Jonathan Burkardt, der auf der Einkaufsliste von Eintracht Frankfurt ganz oben steht, hat ein Bekenntnis zum 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend vermieden. Auf die Frage, ob das 1:1 sein letztes Rhein-Main-Duell im Trikot der 05er gewesen sei, antwortete der Nationalspieler: "Keine Ahnung." Die Entscheidung, wo er in der kommenden Saison spielt, werde er "definitiv nicht während der Saison" treffen, so Burkardt. Der Fokus des 25-Jährigen, der mit 16 Saisontreffern der erfolgreichste Mainzer Bundesliga-Angreifer aller Zeiten ist, liege nun erst einmal voll auf dem Saisonendspurt. "Wir haben noch zwei Spiele, dann gucken wir mal."

05.05.25, 07:29 Uhr: Schlechte Statistiken für Frankfurt

Nach dem 1:1 bei Mainz 05 belegen auch die Zahlen, dass die Hausherren näher am Sieg waren als die Eintracht. "Insgesamt haben wir zu wenig investiert, um das Spiel zu gewinnen", sagte Frankfurts Torwart Kevin Trapp nach dem Spiel. Die Eintracht hatte über 90 Minuten nur 35 Prozent Ballbesitz, lief fast sechs Kilometer weniger als der Gegner, spielte 243 Pässe weniger und brachte prozentual weniger davon an den Mann. Mainz schlug 24 Flanken, Frankfurt nur vier, von denen keine einzige ankam, hatte ebenso nur eine Ecke, Mainz derer acht. Zahlen, die den abwartenden Auftritt der Eintracht untermauern. Hier geht es zur kompletten Analyse:

05.05.25, 07:13 Uhr: Toppmöller kritisiert Anhänger

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat das Verhalten der eigenen Fans im Derby beim FSV Mainz 05 verurteilt. Frankfurter Anhänger warfen nach einer halben Stunde bei einer Ecke der Mainzer unter anderem Papierkugeln und auch harte Gegenstände wie Feuerzeuge auf den Platz. Eine Stange traf Linienrichter Robert Wessel, der aber offenbar unverletzt blieb und weitermachen konnte. "Das sind natürlich nie schöne Szenen, wenn man das sieht und vor allem, wenn jemand getroffen wird", sagte Toppmöller. Aufgrund der Vorkommnisse ruhte der Ball beim Stand von 1:0 für die Eintracht minutenlang. Die Mainzer wurden nach der Unterbrechung immer stärker und erzielten in der zweiten Hälfte den Treffer zum mehr als verdienten 1:1-Endstand. Als Entschuldigung für die dürftige Leistung wollte Toppmöller die Unterbrechung aber nicht verwenden. "Wir werden das mit Sicherheit jetzt nicht als Alibi hier nutzen. Dass wir sagen: Okay, das war jetzt der Grund, wieso, weshalb, warum?", sagte der Frankfurter Coach.

05.05.25, 07:09 Uhr: Highlights vom Mainz-Spiel im Video

Eintracht Frankfurt holt einen Punkt bei Mainz 05 und kommt dem großen Ziel Champions League immer näher. Das Tor für die Hessen erzielte Rasmus Kristensen. Hier können Sie die Highlights der Partie noch einmal ansehen:

04.05.25, 22:09 Uhr: SGE "will es zu Hause klar machen"

Mit dem 1:1 in Mainz konnte die Eintracht recht gut leben. "Es war ein schwieriges Spiel. Nach 30 Minuten waren wir nicht mehr so klar in unseren Aktionen. Mainz hat dann sein Spiel durchgedrückt", sagte etwa der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche. Dino Toppmöller bemängelte gerade im Spiel mit Ball zu viele Fehler. "Ich hätte mir mehr Ruhe gewünscht", so der Trainer, der aber feststellte: "Wir sind einen Schritt näher an unserem Ziel." Torwart Kevin Trapp verkündete schließlich: "Wir wollen dann nächsten Sonntag zu Hause die Champions League klarmachen."

04.05.25, 21:30 Uhr: SGE noch nicht in Champions League

Eintracht Frankfurt hat die vorzeitige Qualifikation für die Champions League mit einem Sieg im Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz verpasst. Die SGE kam im drittletzten Saisonspiel am Sonntag bei den Rheinhessen nur zu einem 1:1 (1:0) und kann rein rechnerisch noch von einem der Königsklassen-Ränge (Top 4) verdrängt werden. Die Teilnahme an der Europa League ist aber schon so gut wie sicher. Rasmus Kristensen brachte die Eintracht in der 16. Spielminute in Führung. Nach der Pause traf Jonathan Burkardt zum Ausgleich (57.). Frankfurts Torjäger Hugo Ekitiké vergab kurz vor Schluss eine Großchance zum Sieg.

04.05.25, 18:31 Uhr: Kristensen zurück in Startelf

Im Vergleich zum überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Leipzig verändert Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in Mainz seine Startelf nur auf einer Position. Der zuletzt angeschlagene Rasmus Kristensen ist wieder fit und ersetzt Nnamdi Collins als Rechtsverteidiger.

So spielt die Eintracht in Mainz.

04.05.25, 10:00 Uhr: Hartes Mainzer Pflaster soll in die Champions League führen

Der Mainzer Rasen ist für die Eintracht ein hartes Pflaster. Nur ein Sieg ist der SGE in 16 Bundesligaspielen bei Mainz 05 gelungen. Auch das Hinspiel in Frankfurt geriet mit einer 1:3-Niederlage ziemlich daneben. Aktuell ist das Team von Trainer Bo Henriksen in der Bundesliga aber seit sechs Spielen ohne Sieg. Für die Eintracht würden drei Punkte reichen, um die Champions-League-Qualifikation klarzumachen. Alles Wissenswerte zur Partie gibt's hier.

03.05.25, 20:56 Uhr: Eintracht braucht Sieg für Champions-League-Qualifikation

Mit den Ergebnissen der Bundesliga vom Samstag ist klar, dass Eintracht Frankfurt im Spiel am Sonntagabend (19.30 Uhr) in Mainz nur mit einem Sieg die direkte Qualifikation zur Champions League klarmachen kann. Verfolger RB Leipzig holte im Heimspiel gegen Bayern München (3:3) einen Punkt, Borussia Dortmund schlug den VfL Wolfsburg klar mit 4:0. Damit beträgt der Abstand der Eintracht zum Sechsten aus Leipzig aktuell fünf Punkte, zu Freiburg (5.) und Dortmund (4.) vier Punkte. Freiburg spielt am Sonntag noch gegen Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg in Mainz und dann noch zwei ausbleibenden Spielen würden die Hessen den Abstand auf Dortmund auf uneinholbare sieben Punkte vergrößern.

03.05.25, 07:46 Uhr: SGE schaut auf Verfolger

Die Eintracht, die erst am Sonntagabend um 19.30 Uhr beim FSV Mainz 05 antritt, kann sich in Sachen Champions-League-Quali den drittletzten Spieltag vorher in aller Ruhe ansehen. Der Tabellenfünfte aus Leipzig etwa steht am Samstag (15.30 Uhr) vor einer schwierigen Aufgabe gegen den FC Bayern, der seinen Meistertitel perfekt machen kann. Der Sechste aus Dortmund ist drei Stunden später daheim gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Der SC Freiburg, derzeit Vierter, erwartet am Sonntag (17.30 Uhr) dann Bayer Leverkusen.

02.05.25, 14:21 Uhr: Toppmöller: "Kristensen ist eine Startelf-Option"

Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr) wieder auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen bauen. "Rasmus konnte die Woche über normal mittrainieren, sodass er wieder eine Startelf-Option ist. Igor Matanovic hat auch wieder mitgemacht, am Mittwoch noch Teile des Trainings, ab Donnerstag dann wieder vollumfänglich", so Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Mario Götze und Kauã Santos fallen weiter aus. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen“, so Toppmöller weiter.

02.05.25, 14:16 Uhr: Toppmöller: "Wir wollen den letzten Schritt gehen"

Mit einem Sieg in Mainz kann Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr) den Einzug in die Champions League praktisch perfekt machen. "Ich habe ein paar Spiele als Co-Trainer in der Champions Leaugue miterleben dürfen. Das ist die Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Alleine die Musik, die vor dem Spiel erklingt, ist ein Traum von jedem Fußballspieler und Trainer", so Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir haben extrem hart gearbeitet in dieser Saison, waren sehr fleißig, mussten aber auch ein paar bittere Momente erleben und überstehen. Wir wollen den letzten Schritt gehen", so Toppmöller weiter.

02.05.25, 14:08 Uhr: Toppmöller erwartet Mainz mit "Wut im Bauch"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller erwartet eine intensive Partie gegen Mainz 05 am Sonntag (19:30 Uhr). "Ich erwarte ein hochintensives Fußballspiel, das ist die Herangehensweise, die Mainz zuhause wählt. Sie werden eine gehörige Portion Wut im Bauch haben, die wollen sie an uns auslassen", sagte Toppmöller am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir müssen uns von der ersten Sekunde an auf sehr knackige Zweikämpfe einstellen. Es wird viel um Intensität und um zweite Bälle gehen", so Toppmöller weiter.

02.05.25, 13:44 Uhr: Henriksen vor "großem Spiel" optimistisch

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 geht den Saisonendspurt trotz der jüngsten Misere voller Optimismus an. "Wir haben ein gutes Gefühl. Wir hatten in den letzten Spielen auch nicht so viel Glück", sagte der Däne vor dem Nachbarschaftsduell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr). Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Nullfünfer, kürzlich noch auf Champions-League-Kurs, in der Tabelle nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge nur noch auf Rang sieben - acht Punkte hinter der Eintracht. "Wir haben ein großes Spiel am Sonntag", so Henriksen. "Umschalten wird sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir das machen, denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können."

