"Eines der größten Talente Deutschlands" Wechsel offiziell: Can Uzun schließt sich der Eintracht an Stand: 02.07.2024 09:08 Uhr

Was lange währt, wird endlich gut: Eintracht Frankfurt verkündet die Verpflichtung des Angreifers Can Uzun. Die Hessen stechen im Werben um den 18-Jährigen namhafte Konkurrenz aus.

Die Überraschung hielt sich in Grenzen: Can Uzun, 18-jähriger Offensivspieler, wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt und unterschreibt beim Fußball-Bundesligisten einen Fünf-Jahres-Vertrag, wie die Hessen am Dienstag mitteilten. Schon seit Wochen war der Transfer in trockenen Tüchern, lediglich offiziell fehlte von den Clubs eine Bestätigung.

"Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat", sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Der Angreifer habe für sein junges Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. "Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt", so Krösche.

Ablöse liegt knapp über zehn Millionen Euro

Uzun ist tatsächlich eines der veheißungsvollsten Talente des Landes. Zwar entschied er sich im Frühjahr für die türkische Nationalmannschaft und damit gegen die deutsche Auswahl, seine fußballerischen Wurzeln aber liegen hierzulande. In Regensburg geboren und aufgewachsen führte der Weg des Angreifers über den SSV Jahn nach Ingolstadt bis nach Nürnberg.

Dort absolvierte er eine starke Zweitligarunde, erzielte 16 Treffer. "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung", sagt Uzun jetzt, der bei der Eintracht die Abteilung Attacke vervollständigt. Die Ablöse liegt nach hr-sport-Informationen knapp über zehn Millionen Euro. Dazu können mögliche Bonuszahlungen kommen.