Schwimm-Meisterschaft in Berlin Schwimm-Meisterschaft in Berlin: Anna Elendt überragt mit deutschem Rekord Stand: 04.05.2025 18:43 Uhr

Die hessische Schwimmerin Anna Elendt macht bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin am Sonntag ihr persönliches Triple perfekt - und das auch noch in einer Rekordzeit.

Besser hätte es nicht laufen können: Anna Elendt von der SG Frankfurt hat am Sonntag bereits den dritten Einzeltitel bei den Deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin geholt und dabei zusätzlich noch ihren eigenen deutschen Rekord verbessert. Über 200 Meter Brust schwamm die 23-Jährige aus Dreieich exakt 39 Hundertstel schneller als noch vor einer Woche bei einem anderen Wettbewerb in der Hauptstadt. Sie blieb mit ihren 2:23,54 Minuten erneut unter WM-Norm. Elendt triumphierte damit über 50, 100 sowie 200 Meter Brust. Dritte über 200 Meter Brust wurde Hannah Schneider (Hofheim) in 2:29,07 Minuten.

Lucas Matzerath von der SG Frankfurt gewann derweil ebenfalls am Sonntag über die 200 Meter Brust in einer Zeit von 2:11,43 Minuten. Über die 1500 Meter Freistil schwamm Oliver Klemet (Frankfurt) in 14:39,03 Minuten auf Rang drei.