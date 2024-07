Umfrage zum Regionalliga-Start Umfrage zum Regionalliga-Start: Hessische Teams sehen OFC als einen Favoriten Stand: 26.07.2024 18:12 Uhr

An diesem Wochenende startet die Regionalliga Südwest mit gleich sieben hessischen Vertretern. Vor dem ersten Spieltag geben die Verantwortlichen ihre Prognosen und Bewertungen ab. Der OFC taucht überall als einer der Favoriten auf den Titel auf.

Am Wochenende startet die Regiolliga Südwest in die neue Saison. Gleich sieben Klubs aus Hessen gehen an den Start. Wir haben vorab den jeweiligen Verantwortlichen zwei Fragen gestellt:



1. Was ist neu bei Ihrem Team?

2. Wo landet die Mannschaft und wer wird Meister?

Hier kommen die Antworten:



Eintracht II

Fulda-Lehnerz

FSV Frankfurt

KSV Hessen Kassel

Kickers Offenbach

Steinbach Haiger

FC Gießen

Eintracht II, letzte Saison 6., Alexander Richter, Leiter NLZ:

1. "Zur neuen Saison haben wir zahlreiche Spieler in den Kader der U21 integriert, die in ihr erstes Jahr im Herrenbereich gehen und teilweise noch ein weiteres Jahr in der U19 absolvieren könnten. Insgesamt haben wir den Altersschnitt auf 20,1 Jahre senken können – und gehen zum aktuellen Zeitpunkt als jüngstes Team der Regionalliga Südwest in die Spielzeit. Wir haben zudem ein neues Trainerteam installiert, das sich mit maximaler Individualisierung der Aufgabe widmen wird, unsere Spieler besser zu machen und so nah wie möglich an den Profibereich heran zu entwickeln."

2. "Während es personell die eine oder andere Änderung zu verzeichnen gab, bleibt die sportliche Ausrichtung unserer U21 dieselbe. Unser Ziel ist es, unsere jungen Spieler, die teilweise noch ohne jegliche Erfahrung im Herrenfußball sind, an diesen heranzuführen, sie zu entwickeln und sie im Idealfall für unseren Lizenzspielerbereich interessant zu machen. Im vergangenen Jahr ist uns das gut gelungen. Wo wir am Ende tabellarisch landen, werden wir sehen. Unabhängig davon möchten wir aber von jedem Spieler jede Woche eine absolute Siegermentalität und unseren Eintracht-Fußball sehen. Das fordern wir von allen unseren Teams ein.

Zu den Meisterschaftskandidaten zähle ich die die Stuttgarter Kickers, die nach dem knapp verpassen Aufstieg sicherlich wieder vorne angreifen möchten. Auch Kickers Offenbach und den FC 08 Homburg würde ich oben ansiedeln."

Fulda-Lehnerz, letzte Saison 7., Vorstand Christian Geisendörfer:

1. "Wir haben unseren Kader wieder qualitativ gut verstärkt, haben die Abgänge kompensieren können und sind der Meinung, dass wir für die anstehende Saison wieder sehr gut aufgestellt sind."

2. "Unser Ziel ist es, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Nachdem es in der vergangenen Saison Platz sieben geworden ist, würden wir dieses Ergebnis gerne toppen in der neuen Saison. Kickers Offenbach, die Stuttgarter Kickers und der FC Homburg werden im Titelrennen mitmischen."

FSV Frankfurt, letzte Saison 9., Trainer Tim Görner:

1. "Mit zwölf Abgängen und elf Zugängen haben wir wieder einen großen Kaderumbruch zu verzeichnen. Nun gilt es, sich als Team zu finden, die Spielprinzipien zu verinnerlichen und Abläufe zu automatisieren. Dies wollen wir so schnell wie möglich realisieren, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen zu können."

2. "Wir streben wieder einen einstelligen Tabellenplatz an und wollen eine gute Runde spielen. In einer insgesamt sehr engen und ausgeglichenen Liga räume ich Kickers Offenbach, den Stuttgarter Kickers, dem FC 08 Homburg sowie den U-23-Mannschaften der Profiklubs die besten Chancen im Rennen um die Meisterschaft ein."

KSV Hessen Kassel, letzte Saison 10., Geschäftsführer Sören Gonther:

1. "Wir haben den medizinischen Hintergrund verbessert und können ein Mal mehr pro Woche trainieren. Im sportlichen Bereich haben wir den Kader verkleinert, wobei die Transferbewegungen noch nicht abgeschlossen sind. Wir sind insgesamt jünger geworden, gleichzeitig konnten wir den Stamm, der in der vergangenen Saison souverän die Klasse gehalten hat, halten. Wir sehen uns also jünger, schneller und kompakter sowie im Umfeld professioneller aufgestellt für die kommende Saison."

2. "Wir haben eine Mannschaft mit der Qualität für die Plätze zwischen sechs und neun. Mit dem einstelligen Tabellenplatz hätten wir uns im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Und: Hoffentlich bleiben wir zu Hause ungeschlagen. Es gibt in der Meisterfrage die üblichen Verdächtigen mit Hoffenheim II, Homburg, Offenbach und den Stuttgarter Kickers. Letztere haben mit einem neuen Trainer und einer starken Runde sehr viel Potenzial. Trotz allem hat Kickers Offenbach von allen die eindrucksvollsten Transfers gemacht. Es wäre fast eine Überraschung, wenn diese Mannschaft am Ende nicht oben landet. Doch im Fußball weiß man bekanntlich nie, was kommt."

OFC, letzte Saison 11., Geschäftsführer Christian Hock:

1. "Wir haben einen Kader-Umbruch hinter uns mit zwölf Abgängen, sechs externen und drei internen Neuzugängen. Wir haben den Kader dadurch qualitativ verbessert, sind auf jeder Position doppelt besetzt, zudem ist die Mannschaft als Team zusammengewachsen."

2. "Wir wollen uns wesentlich besser präsentieren als in der letzten Saison, immer in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen sein und dann schauen, wie wir die Saison abschließen. Unser Ziel ist es, uns sowohl fußballerisch als auch tabellarisch zu steigern. Favoriten sind für mich auf jeden Fall die Stuttgarter Kickers und der FC Homburg. Auch die Zweitvertretungen sollte man im Blick haben, vor allem Hoffenheim II."

Steinbach Haiger, letzte Saison 12., Geschäftsführer Sport Giuseppe Lepore:

1. "Wir haben einen Kaderumbruch vorgenommen: Elf Spieler haben uns verlassen, neun Spieler sind neu im Team. Unsere Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen, wir werden noch zwei Spieler verpflichten. Mit der Saisonvorbereitung sind wir sehr zufrieden, wir haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen, jungen und hungrigen Spielern in unserem Team und gehen mit Optimismus, großem Engagement, hoher Motivation und Erfolgshunger in die neue Saison."

2. "Wir werden keine Prognose darüber abgeben, wo unser Team am Ende der Saison landen wird. Wir sind ehrgeizig, denken von Spiel zu Spiel und möchten jedes Spiel gewinnen. Kickers Offenbach geht unserer Auffassung nach als großer Favorit in die neue Saison."

FC Gießen, Aufsteiger, Trainer Daniyel Cimen:

1. "Wir haben neun Neuzugänge und sind damit auch sehr zufrieden. Wir hoffen, dass wir so gut gerüstet sind, um unsere Ziele zu erreichen."

2. "Wir wollen als Aufsteiger die Klasse halten. Als Favoriten sehe ich die U-Mannschaften und einen Kreis aus Kickers Offenbach, FC Homburg und den Stuttgarter Kickers. Dazu kann sich noch eine Mannschaft gesellen, die im Vorfeld noch keiner auf dem Schirm hat. Wenn ich mal nur nach den Ergebnissen der Vorbereitung gehe, dann wäre Eintracht Trier für mich auch mit in der Verlosung."