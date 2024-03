Stimmen zur Lilien-Niederlage in Leipzig Stimmen nach Lilien-Niederlage in Leipzig: "Die Relegation ist noch machbar" Stand: 09.03.2024 18:42 Uhr

Darmstadt 98 hat nach dem 0:6 in der Vorwoche beim 0:2 in Leipzig eine bessere Leistung gezeigt. Trainer Torsten Lieberknecht glaubt, das rettende Ufer noch erreichen zu können und appelliert, Zusammenhalt zu zeigen. Die Stimmen zum Spiel.

Nach dem 0:6 gegen Augsburg vor einer Woche zeigte sich der SV Darmstadt 98 beim schweren Auswärtsspiel in Leipzig in besserer Form. Dennoch gab es am Samstag eine 0:2-Niederlage bei RB. Lilien-Verteidiger Thomas Isherwood unterlief ein Eigentor zum frühen 0:1 (3.). Christoph Baumgartner schoss das 2:0 (50.) für die spielstarken Sachsen. Der Abstand für den Aufsteiger zum Relegationsplatz ist nach dem Kölner Punktgewinn auf fünf Punkte gewachsen. Die Stimmen zum Spiel.

Torsten Lieberknecht (Trainer Darmstadt): "Immer weiter, habe ich meiner Mannschaft nach dem Spiel gesagt. Ich weiß, es ist nicht einfach angesichts der Serie und dem Spiel gegen Augsburg. Aber die Relegation ist noch machbar - und so lange müssen wir immer weitermachen. Wir könne es nur gemeinsam schaffen. Darmstadt 98 steht immer für Gemeinsamkeit und fürs Zusammenhalten auch in schwersten Zeiten. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Heute hätte ich den Spielern gewünscht, zumindest mal ein Tor-Erlebnis zu haben. Aber wir haben zumindest Haltung gezeigt, uns nach dem 0:1 weiter gewehrt. Das war wichtig. Die Möglichkeiten, zu erhöhen, waren für Leipzig natürlich auch da. Und dass der Sieg für Leipzig verdient war, steht auch außer Frage."

Marcel Schuhen (Torwart Darmstadt): "Von der ersten bis zur letzten Minute war der Zusammenhalt da. Das muss jede Woche so sein, letzte Woche war das leider nicht so. Gegen einen starken Gegner wie Leipzig ist das das A und O. Wir hatten sehr viele Situationen, in denen man genau gesehen hat, was es bedeutet, gemeinsam zu verteidigen, füreinander da zu sein, sich zu pushen. Und das trotz des schwierigen Starts heute. Wir haben uns vernünftig verkauft. Wir haben taktisch ein bisschen was umgestellt. Das wird auch der Maßstab sein in den nächsten Wochen, mit dieser Kompaktheit zu spielen und unangenehm in den Zweikämpfen zu sein. Das werden wir versuchen, auch gegen die Bayern umzusetzen."

Marco Rose (Trainer Leipzig/Sky): "Nach einer intensiven Woche haben wir eine seriöse, spielfreudige und scharfe Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Aber wir haben auch zwei, drei Möglichkeiten zugelassen. Dafür haben wir aber aber zwei Tore geschossen. Wir hätten auch höher gewinnen können."

David Raum (Verteidiger Leipzig): "Wir wollten ein solides Heimspiel abliefern – das ist uns gelungen. Und als Verteidiger bin ich froh, dass die Null am Ende stand und wir kein Gegentor kassiert haben. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt. Die frühe Führung tat uns gut. Aber am Ende können wir noch mehr Tore schießen und den Sack früher zumachen. Aber unsere Pflichtaufgabe haben wir erfüllt."