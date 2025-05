Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Böse Abreibung für die HSG Wetzlar in Leipzig Stand: 01.05.2025 20:47 Uhr

Die Niederlagenserie der HSG Wetzlar dauert an. In Leipzig kommen die Mittelhessen aber mal so richtig unter die Räder.

Für die HSG Wetzlar läuft in der Handball-Bundesliga gar nichts mehr zusammen. Die Mittelhessen kassierten am Donnerstag die fünfte Pleite in Folge. Und die hatte es in sich: Beim SC DHfK Leipzig ging das Team von Trainer Frank Carstens sang- und klanglos mit 18:30.

Konnte die HSG durch eine gute Phase in Halbzeit eins bis zur Halbzeit noch einigermaßen mithalten (9:13), ging nach dem Seitenwechsel quasi gar nichts mehr. Bester Mann der Mittelhessen war noch Linksaußen Lion Zacharias, der fünf Tore erzielte. In der Tabelle zogen die Leipziger durch den Sieg an Wetzlar vorbei.