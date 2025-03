Sprinterin aus Gießen startet bei Hallen-EM Sprinterin Lisa Mayer vor Hallen-EM: "... dann gibt's einen großen Knall" Stand: 07.03.2025 11:45 Uhr

Leichtathletin Lisa Mayer geht am Wochenende bei der Hallen-EM über die 60-Meter-Sprintdistanz an den Start. Für die gebürtige Gießenerin wird es das große Saisonfinale, bei dem es noch mal richtig schnell werden soll.

Bei den letzten Trainingseinheiten in Frankfurt ist Lisa Mayer anzusehen, dass die Sprinterin nicht nur gut vorbereitet, sondern auch bestens gelaunt zur Hallen-Europameisterschaft der Leichtathletik fahren wird: Die Mischung aus Konzentration und Lockerheit ist ihr ins Gesicht geschrieben. Am Wochenende wird sich die gebürtige Gießenerin in den Niederlanden mit Europas Elite auf der 60-Meter-Sprintstrecke messen.

"Ich erwarte einen schönen Abschluss einer sehr konstanten und guten Hallen-Saison. Ich glaube, ich habe mir diesen Winter ein sehr, sehr gutes Niveau erarbeitet", sagt Mayer mit einem Grinsen im Interview mit dem hr-sport. Die Leichtathletin vom Sprintteam Wetzlar erreichte in den vergangenen Wochen konstant Zeiten von 7,27 Sekunden über 60 Meter und gehört damit nicht nur in Hessen, sondern auch in Deutschland zu den schnellsten Frauen.

"In meinem Körper steckt etwas, das heraus möchte"

Aber da geht sogar noch mehr: "Ich spüre, dass da in meinem Körper auch noch was drinsteckt, was heraus möchte. Entweder es kommt jetzt am Wochenende bei der Hallen-EM in Appeldoorn heraus oder erst im Sommer - und dann gibts einen großen Knall". Was klingt wie eine Prophezeiung, ist wohl eher ein Mix aus Selbstvertrauen und hartem Training.

An Mayers Seite hat sich auch Sophia Junk in Frankfurt auf die Hallen-EM vorbereitet. In der 4x100-Meter-Staffel holten die beiden vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam Bronze. An diesen Erfolg erinnert sich Mayer auch ein halber Jahr später natürlich gerne zurück: "Diese Emotion und diese Gefühle zeigen, warum ich diesen Sport mache. Einfach um mich zu belohnen und diese Emotionen zu erleben."

Lisa Mayer (zweite v.r.) und Sophia Junk (links) mit der Bronzemedaille in Paris.

60-Meter-Rennen der Frauen steigt am Sonntag

Belohnen möchte sich die Hessin auch am kommenden Wochenende in der ausverkauften Halle in Appeldorn. Um im angepeilten Finallauf zu stehen, müssen sich die beiden Läuferinnen erst am Sonntagmittag (12 Uhr) im Vorlauf und kurz darauf (16.05 Uhr) im Halbfinale durchsetzen, ehe es am Abend (18.37 Uhr) dann um den EM-Titel gehen würde.

Mit Blick auf die anstehenden Rennen freut sich Mayer aber auch auf die Stimmung drumherum: "Ich liebe Indoor-Leichtathletik. Gerade wenn die Zuschauer doch sehr, sehr nah dran sind, da entsteht schon manchmal eine ganz andere Stimmung." Trainingspartnerin Junk schiebt hinterher: "In der Halle wird richtig was abgehen."

Frankfurter Kevin Kranz greift nach der EM-Medaille

Diese Atmosphäre wird auch Kevin Kranz erleben dürfen. Der Frankfurter gilt bei der EM als Kandidat für Edelmetall, weil er auf der kurzen Strecke über 60 Meter seine starke Beschleunigung einsetzen kann. Die wird er das erste Mal beim Vorlauf am Samstagmittag (12 Uhr) im Vorlauf und gegebenenfalls am Abend (19.10 Uhr) beim Halbfinale das zweite Mal unter Beweis stellen müssen.

Wobei Kranz klar das Finale anpeilt - und sogar noch mehr: "Ich will definitiv in die Medaillenränge reinlaufen." Ob das gelingt, wird sich nach dem Startschuss am Samstagabend um 21.40 Uhr rund sechs Sekunden später zeigen.