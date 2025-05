Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga Playoff-Halbfinale: Gießen 46ers gelingt in Jena die Überraschung zum Auftakt Stand: 15.05.2025 21:40 Uhr

Gießen gewinnt Spiels eins der Playoff-Halbfinalserie in der 2. Basketball-Bundesliga. Was wie eine Überraschung klingt, war der Lohn für einen mutigen Auftakt und eine starke Aufholjagd am Ende.

Die Gießen 46ers sind mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Zu Gast in Jena gewannen die Mittelhessen am Donnerstagabend mit 84:80 (21:19, 25:20, 14:28, 24:13). Der Sieg war eher eine Überraschung, denn auf dem Papier ist Jena der Favorit in dieser Serie.

Gerade durch eine gute Dreierquote von 50 Prozent schafften es die 46ers, sich zur Halbzeit einen Vorsprung von sieben Punkten herauszuspielen. An diesen mutigen Auftritt konnte Gießen im dritten Viertel nicht anknüpfen und geriet zwischenzeitlich sogar mit 15 Punkten in Rückstand.

McClain wirft Gießen zum Sieg

Im letzten Spielabschnitt drehten die Gäste dann jedoch auf und konnten die spannende Partie knapp für sich entscheiden. Größten Anteil am Auswärtssieg hatte Kevin McClain, der insgesamt 15 Punkte auf das Konto der Mittelhessen beisteuern konnte.

Gespielt wird im Modus "Best-of-five". Bedeutet: Das Team, das zuerst drei Siege hat, zieht ins Finale ein. Bereits am Samstag (19.30 Uhr) kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen. Dann könnten sich die 46ers in der heimischen Sporthalle Gießen-Ost mit einem Sieg bereits den ersten Matchball erspielen.