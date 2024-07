College-Spieler Trey Calvin Skyliners Frankfurt holen neuen Point Guard Stand: 22.07.2024 12:02 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben einen neuen Point Guard gefunden. College-Spieler Trey Calvin wechselt nach Hessen und wird in Frankfurt die ersten Schritte als Profi gehen.

Die Skyliners Frankfurt sind auf der Point-Guard-Position fündig geworden. Wie der hessische Basketball-Bundesligist am Montag verkündete, schließt sich Trey Calvin den Frankfurtern an. Der 23-Jährige, der zuletzt am College der Wright State University in Ohio spielte, erhält bei den Skyliners einen Ein-Jahres-Vertrag und spielt damit das erste Mal auf Profi-Niveau.

"Trey hat in seinen zwei letzten College-Jahren beeindruckende Zahlen aufgelegt", sagte Frankfurts Coach Denis Wucherer zum neuen Point Guard. "Er hat eine gute Präsenz und wird nicht lange brauchen, um sich an das Level der BBL zu gewöhnen."