Von der Formel 1-Strecke auf den Acker Sebastian Vettel macht Ausbildung in der Landwirtschaft

Traktor statt Rennwagen. Der vierfache Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel absolviert gerade eine Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft. Der Heppenheimer könnte bald einen eigenen Betrieb führen, aber auch der Motorsport reizt ihn wieder.

Sebastian Vettel geht wieder zur Schule. "Ich mache eine kleine Ausbildung im Bereich Landwirtschaft", verriet der viermalige Formel-1-Weltmeister, der vor zwei Jahren aus der Motorsport-Königsklasse zurückgetreten war, bei einer Preisverleihung am vergangenen Wochenende in Braunschweig. Es sei nicht Vollzeit und dauere auch noch ein bisschen.

Der gebürtige Heppenheimer sei bei einem Abschluss "nicht ganz" Landwirt. "Aber es ist praktisch eine komprimierte Form davon und ich würde mich, wenn ich bestehe, eignen, einen eigenen Betrieb zu führen", erklärte Vettel, der seit einigen Jahren mit seiner Familie in einem Bauernhaus in der Schweiz lebt.

Vettel: "In die Landwirtschaft reingerutscht"

Vettel gilt seit langem als großer Naturliebhaber, fuhr früher oft mit dem Fahrrad in die Boxengasse der Formel 1 und setzt sich heute noch oft für Nachhaltigkeitsthemen ein. So sammelte der Hesse beispielweise am Rande des Großen Preises in Sao Paulo vor gut zwei Wochen Müll auf den Straßen ein.

In die Landwirtschaft sei er irgendwie reingerutscht, erklärte Vettel. Ihn fasziniere, wo die Produkte herkommen würden, die Wertschätzung- und Wertschöpfungskette, auch das Potenzial in der Landwirtschaft. "Ich finde das extrem spannend, was die Zukunft der Landwirtschaft angeht" und welches Potenzial sie mit Blick auf das Klima und dessen Veränderung und Herausforderung habe.

Vettels Comeback in Le Mans?

Seit Vettels Karriereende 2022 kochen immer mal wieder Gerüchte hoch, dass der Heppenheimer wieder in einen Formel 1-Boliden steigen und sein Comeback in der Königsklasse des Motorsports geben würde. Diesen Gerüchte erteilte Vettel erneut eine Absage.

Im Interview mit RTL sagt der Heppenheimer kürzlich: "In die Formel 1 kehre ich nicht zurück." Aber die Langstreckenserie scheint ihn zu reizen, so sagte Vettel weiter: "Le Mans könnte eine Option sein." Und bezieht sich damit auf das legendäre 24-Stunden-Rennen in der französischen Großstadt.

Gerüchten zur Folge könnte er dort in einem Porsche wieder in den Motorsport einsteigen - wohl die bessere Wahl als in einem Traktor auf der Rennstrecke.