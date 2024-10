Regionalliga Südwest Regionalliga: Remis zwischen Eintracht II und Kickers Offenbach Stand: 06.10.2024 19:46 Uhr

Kickers Offenbach hat am Sonntag im Derby bei der "kleinen" Eintracht Punkte liegen lassen. Der OFC kam nicht über ein Remis hinaus und verliert damit die Tabellenführung.

Die Offenbacher Kickers und die U21 der Eintracht trennten sich am Sonntag im Stadion am Bornheimer Hang torlos. Dabei war der OFC das spielbestimmende Team, konnte seine Chancen aber nicht im Kasten unterbringen. Auf der Gegenseite waren die Frankfurter vor allem in der 18. Minute gefährlich, als Kaan Ianoglu nur die Latte traf.

In der Tabelle rutschen die Kickers damit hinter den FSV Frankfurt auf den zweiten Rang ab. Die Eintracht bleibt trotz des Punktgewinns auf Rang 16. Der Bornheimer Spitzenreiter hatte bereits am Samstag das Hessen-Duell in Kassel mit 1:0 für sich entschieden.