Alles Wichtige zum Spiel in Mainz Eintracht Frankfurt kann sich im Spiel bei Mainz 05 ihren Champions-League-Traum erfüllen Stand: 04.05.2025 08:27 Uhr

Es ist angerichtet: Die Eintracht kann sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League qualifizieren – und zwar schon an diesem Sonntag beim Rivalen Mainz 05.

Am drittletzten Bundesliga-Spieltag kann Eintracht Frankfurt beim Auswärtsspiel am Sonntag bei Mainz 05 (19.30 Uhr) alles klarmachen in Sachen Champions League.

Die Ausgangslage

Die Eintracht, die nach dem 4:0 gegen Leipzig mit ordentlich Rückenwind antritt, kann sich in Mainz für eine überragende Saison krönen - mit der Qualifikation für die Champions League. Die Königsklassen-Quali über die Liga ist der Eintracht in ihrer Geschichte noch nie gelungen. Die Ausgangslage ist simpel: Gewinnen die Hessen, sind sie sicher in der Champions League vertreten. Ein Remis würde indes nicht reichen, weil RB Leipzig (Unentschieden gegen Bayern) und Borussia Dortmund (Sieg gegen Wolfsburg) ihre Hausaufgaben mehr oder weniger erledigt haben.

Der rheinhessische Kontrahent aus Mainz kämpft derweil selbst noch um den Einzug ins internationale Geschäft, lag vor dem Spieltag auf Rang sieben. Mit einem Sieg könnte der FSV an Leipzig vorbei auf Platz sechs springen, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde. Es geht also für beide Mannschaften um viel, die perfekten Zutaten für ein intensives Spiel.

Das Personal

Die Aufstellung der Eintracht dürfte diesmal kaum Überraschungen bieten. So fehlen Torwart Kaua Santos (Kreuzbandriss) und Spielmacher Mario Götze (Muskelfaserriss) zwar verletzt, ansonsten aber kann Trainer Dino Toppmöller "aus dem Vollen schöpfen", wie er am Freitag sagte. Heißt: Auch der zuletzt angeschlagene Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen steht zur Verfügung, er wird wohl Nnamdi Collins ersetzen.

So könnte die Eintracht in Mainz spielen.

So könnten Mainz 05 spielen: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Burkardt

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Ich erwarte ein hochintensives Fußballspiel. Mainz wird mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch spielen. Jeder, der im Hinspiel dabei war, wird für sich abgespeichert haben, dass es eine unnötige Niederlage war. Das ist vielleicht für jeden Spieler noch ein Stück weit zusätzliche Motivation."

Bo Henriksen: "Wir freuen uns, ein Spiel wie dieses zu bestreiten - wir sind ausverkauft und das ist überragend für uns, das wird ein spaßiges Spiel. Wir spüren die Unterstützung unserer Fans, der Stadt und des Vereins jeden Tag - das ist unglaublich."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Es sind bei der Eintracht natürlich die üblichen Kandidaten zu nennen: Torwart Kevin Trapp etwa, oder Arthur Theate in der Abwehr, sicherlich auch das derzeit bestens harmonierende Mittelfeldduo Ellyes Skhiri und Hugo Larsson, der formstarke Rechtsaußen Ansgar Knauff, allen voran noch Stürmer Hugo Ekitiké. Kurzum: Die Hessen werden den Königsklassen-Einzug bestenfalls im Kollektiv wuppen.

Bei Mainz 05 könnte der ehemalige Eintracht-Profi Dominik Kohr ein - unrühmliches - Jubiläum feiern. Der Verteidiger mit dem Spitzenamen Hard-Kohr könnte die 100. Gelbe Karte seiner Bundesliga-Karriere kassieren. Damit liegt er in der ewigen Karten-Rangliste auf Platz zwei hinter Steffen Effenberg. Doch Kohr kann auch anders. Der 31-Jährige spielt eine sehr ordentliche Saison, agiert mittlerweile nicht mehr im Mittelfeld, sondern wie der zweite Ex-Frankfurter Danny da Costa in der Dreierabwehrkette. Kohr erzielte zudem im vergangenen Mainzer Heimspiel gegen Wolfsburg sogar ein Tor.

Die Statistik des Spiels

Die Statistik der Frankfurter Auswärtsspiele in Mainz liest sich schmerzhaft. 16-mal trat die Eintracht in der Bundesliga bei den Nullfünfern an, nur einmal, 2021, gingen die Frankfurter dabei als Sieger hervor. Ähnlich weh tat das letzte Aufeinandertreffen im Dezember 2024, kurz vor Weihnachten in Frankfurt: Die Eintracht war deutlich besser, vergab Riesenchancen und Torwart Kaua Santos erwischte einen rabenschwarzen Tag. 1:3 hieß es am Ende. Spieler wie Fans gingen mit einem unguten Gefühl in die Winterpause. Schließlich noch etwas, was den Eintracht-Anhängern ein wenig Mut machen könnte: Mainz 05 ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ohne Sieg.

So verfolgen die Sie die Partie

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 können Sie am Sonntag ab 19.30 Uhr live im Ticker und im Audiostream auf sportschau.de verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.

Das Hinspiel im Video