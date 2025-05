SVWW macht Klassenerhalt klar SVWW macht Klassenerhalt klar: Ein Spiel wie die ganze Saison Stand: 04.05.2025 10:56 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Klassenerhalt in der Dritten Liga perfekt gemacht. Mehr Auf und Ab als im Spiel gegen Borussia Dortmund II geht nicht mehr.

Sonderlich wahrscheinlich schien der Worst Case nicht, die Erleichterung war dennoch spürbar beim SV Wehen Wiesbaden. Mit 4:2 besiegten die Hessen am Samstag die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Weil der BVB und der punktgleiche VfB Stuttgart II bei noch zwei ausbleibenden Spieltagen in der Tabelle sechs Punkte hinter dem SVWW liegen und noch gegeneinander antreten, war am Samstag nach Spielende klar: Der SV Wehen Wiesbaden wird auch in der kommenden Saison drittklassig spielen.

"Die Erleichterung ist riesengroß", sagte Trainer Nils Döring nach dem Spiel. Fast wortgleich stimmte Torschütze Tarik Gözüsirin ein: "Die Erleichterung nach dem Klassenerhalt ist sehr groß."

"Stark herausgespielter Ausgleich"

Das Spiel gegen den BVB taugt dabei durchaus zur Schlusspointe einer Saison, in der es dem SVWW vor allem an Beständigkeit fehlte. Zu oft folgten auf Siege Niederlagen, eine Serie starteten die Hessen praktisch nie, nur dreimal schafften sie zwei Siege am Stück. Als dann im Frühjahr die Ergebnisse zeitweise ganz ausblieben, wurde es tabellarisch ungemütlich.

Ein ähnliches Auf und Ab bot die Partie gegen den BVB II: Auf eine souveräne erste Halbzeit des SVWW samt Führung folgte ein Dortmunder Doppelschlag nach der Pause. Den wiederum drehten die Wiesbadener zum besseren Ende für sich.

"Die ersten zehn Minuten sind wir gut in die Partie gekommen. Dann spielst du nach der 1:0-Halbzeitführung vier Minuten und liegst plötzlich 1:2 hinten. Umso wichtiger war der schnelle und stark heraus gespielte Ausgleich", resümierte Döring.

Döring: "Dann haben die Jungs wieder an sich geglaubt"

Den hatte Gözüsirin besorgt, nach feiner Vorarbeit von Fabian Greilinger und Nick Bätzner, der den Ball passieren ließ. "Beim 2:2 habe ich Nick Bätzner gesagt, dass er den Ball durchlassen soll, weil ich in seinem Rücken komplett blank stand. Dann musste ich ihn nur noch einschieben. Nick und Greile machen das in der Situation überragend", so Gözüsirin.

Ein Ausgleich als "Game Changer", wie Döring meinte. "Danach haben die Jungs wieder an sich geglaubt." Und den Klassenverbleib sichergestellt. "Es war keine einfache Saison, aber jetzt haben wir es endlich geschafft", sagte Gözüsirin, für den sein Tor auch noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes war. "Heute war sogar mein Papa im Stadion. Ich habe das Tor für ihn, meine Freundin und meine ganze Familie geschossen." Und natürlich für sämtliche Fans des SVWW.