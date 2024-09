Regionalliga Regionalliga: Kickers Offenbach kassiert erste Saisoniederlage Stand: 20.09.2024 21:13 Uhr

Frust für die hessischen Klubs in der Regionalliga: Während Kickers Offenbach das erste Mal in dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen musste, ging es der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt bereits zum sechsten Mal so.

Die Offenbacher Kickers haben ihren guten Lauf in der Regionalliga Südwest nicht fortsetzen können. Zu Gast bei der Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 unterlag der OFC am Freitagabend mit 2:4 (2:2). Dennoch bleiben die Kickers - zumindest vorerst - an der Tabellenspitze.

Für die Hausherren traf nach einem Konter Julian-Maurice Derstrof zum 0:1 (23.). In der Folge bauten die Kickers Druck auf und konnten durch einen Kopfball von Dimitrij Nazarov zwischenzeitlich ausgleichen (39.), doch die Freude darüber hielt nicht lange, denn nur eine Minute später gingen die Mainzer durch Derstrof wieder in Führung.

Im zweiten Durchgang investierte der OFC zwar viel nach vorne, die Tore fielen jedoch auf der Gegenseite: Erst traf David Mamutovic nach einer Ecke (65.), ehe nur vier Minuten später Marcel Kalemba zum 4:2 aus Mainzer Sicht traf. Trotz Schluss-Offensive gelang den Kickers kein weiterer Treffer, die damit die erste Saisonniederlage kassierten.

1. FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach 4:2 (2:2) Tore: 1:0 Derstroff (22.), 1:1 Nazarov (39.), 2:1 Derstroff (40.), 2:2 Barry (45.), 3:2 Mamutovic (65.), 4:2 Kalemba (69.)

Zuschauer: 2.086

Eintracht II gibt Führung aus der Hand

Zur gleichen Zeit musste auch die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt eine Niederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen den Göppinger SV unterlagen die U21 der Adlerträger mit 1:2 (1:0). Durch die Niederlage rutsch die SGE auf den letzten Tabellenplatz.

Den ersten Treffer des Tages erzielte Gaul Souza (31.) für Frankfurt. Und wie: Nachdem er von Krisztian Lisztes perfekt angespielt wurde, chippte der erst 17-jährige Souza den Ball über den gegnerischen Keepers ins Tor. In der Folge drehten die Gäste auf und konnten durch die Tore vom eingewechselte Luca Piljek (75.) und Noah Lulic (81.) den Spielstand zu ihren Gunsten drehen - und ziehen so in der Tabelle an den Hessen vorbei.