Eishockey Löwen siegen in Iserlohn, Kassel gewinnt Hessen-Derby Stand: 04.10.2024 22:05 Uhr

Die Löwen setzen sich auch in Iserlohn durch und holen den dritten Sieg in Folge in der DEL. Eine Liga tiefer triumphiert Kassel im Hessen-Derby in Bad Nauheim und klettert an die Tabellenspitze.

Die Löwen Frankfurt haben ihren Aufwärtstrend in der DEL bestätigt. Die Bornheimer gewannen am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters mit 4:3 und holten damit den dritten Sieg in Folge.

Die Frankfurter erwischten einen guten Start gegen die Westfalen, die erst eine ihrer fünf Saisonpartien gewinnen konnten. Cameron Brace (8.) und Dominik Bokk (11.) brachten die Hessen mit ihren Treffern in Führung. Doch Sven Ziegler (12.) und Michael Dal Colle (19.) glichen noch im ersten Drittel aus.

Brace glänzt mit einem Tor und drei Vorlagen

Die Frankfurter waren die spielbestimmende Mannschaft und gingen im zweiten Drittel durch einen satten Schlagschuss von Kevin Maginot mit 3:2 in Führung (29.). Im Schlussdrittel sorgte Markus Schweiger mit dem 4:2 (50.) für die (Vor-)Entscheidung.

Tyler Boland verkürzte zwar noch auf 3:4 (57.), aber Frankfurt brachte den Vorsprung über die Zeit. Löwen-Goalie Cody Brenner hielt den Sieg fest. Stark war auch Teamkollege Brace, der neben seinem Tor auch drei direkte Vorlagen gab.

Kassel Huskies gewinnen Derby gegen Bad Nauheim

In der DEL2 kam es zum Hessen-Derby, das die Kassel Huskies klar für sich entschieden. Die Schlittenhunde siegten beim EC Bad Nauheim mit 4:2. Nach einer 1:0-Führung im ersten Drittel legten die Nordhessen im Mitteldrittel das Fundament zum Sieg gegen die Mittelhessen.

Für Kassel trafen Ryan Olsen, Hunter Garlent (2) und Joel Keussen. Für die Gastgeber waren Brent Aubin und Jordan Hickmott erfolgreich. Bad Nauheim hängt weiter im unteren Tabellendrittel fest. Die Kassel Huskies eroberten die Tabellenspitze.