2. Basketball-Bundesliga Gießen 46ers gegen Skyliners Frankfurt: Hessenderby elektrisiert die Massen

Endlich wieder Derby! Die Gießen 46ers und die Skyliners Frankfurt stehen sich in der zweiten Basketball-Bundesliga gegenüber. Die Gießener Osthalle könnte zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren ausverkauft sein.

Der Hype ist nahezu spürbar. Die Fans der Gießen 46ers sind heiß auf das Hessenderby gegen die Skyliners Frankfurt am Freitag (19 Uhr). In der Geschäftsstelle der Mittelhessen ist die Hoffnung groß, dass jeder einzelne der 3315 Plätze besetzt sein wird.

"Die Leute fragen mich täglich, ob es noch Tickets gibt", berichtet Geschäftsführer Jonathan Kollmar. Am Mittwochabend waren es im offiziellen Online-Ticketshop der 46ers noch ganze 16. "Ich kann nur sagen, dass es noch Karten zu kaufen gibt, wir hoffen aber, dass die Osthalle am Freitag knüppelvoll sein wird."

Frankfurt zieht die Massen an

Das bisher letzte Mal, dass ein Heimspiel der 46ers ausverkauft war, ist mittlerweile dreieinhalb Jahre her. Am 7. März 2020 pilgerten damals noch 3.752 Zuschauer in die Osthalle. Der Gegner: natürlich die Skyliners aus Frankfurt.

Klar, es gab da eine Corona-Pandemie, die den Ticketverkauf lange Zeit schwierig gestaltete. Der Vorverkauf für das neuerliche Derby zeigt aber dennoch: Auf den ungeliebten Nachbarn aus Frankfurt ist man immer ganz besonders heiß in Gießen.

Skyliners noch ungeschlagen, 46ers mit Haken und Ösen

Die noch ungeschlagenen Skyliners gehen als Favorit in die Partie. In nahezu allen wichtigen Statistiken hat der Bundesliga-Absteiger die Nase vorne: Mehr Punkte erzielt, weniger zugelassen, mehr Rebounds gesammelt, mehr Assists gespielt. Das Team von Ex-46ers-Coach Dennis Wucherer hat sich bislang als stabile Einheit präsentiert.

Die 46ers dürfen sich dennoch gute Chancen ausrechnen, das erste Team zu sein, das die Frankfurter besiegt. Gießen stellt den erfahrensten Kader der Liga (Altersdurchschnitt: 26,4 Jahre) und die Erfahrung macht sich bezahlt: Die Mittelhessen haben trotz schwerem Auftaktprogramm nur ein Spiel verloren und leisten sich die wenigsten Ballverluste der Liga. "Die haben zwei, drei Jungs, die mit allen Wassern gewaschen sind, mit Haken und Ösen. Da müssen wir vorbereitet sein", sagte Skyliners-Trainer Wucherer anerkennend.

Die Osthalle als Zünglein an der Waage?

Aus der Ruhe bringen lassen sich die ausgebufften 46ers so schnell also nicht. Die Frage ist, ob das auch für die Skyliners in eine ausverkauften Gießener Osthalle gilt. "Ich freue mich auf Gießen, auf die Halle und die Atmosphäre, die schon sehr eigen ist", kündigte Wucherer schmunzelnd an.