FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt ist nicht zu stoppen Stand: 11.11.2024 18:09 Uhr

FUSSBALL2000 erklärt, welche Zutaten Eintracht Frankfurt zu einem Spitzenteam der Bundesliga machen, sagt aber auch, wo nach wie vor Luft nach oben ist. Und wir fragen: Was ist drin mit dieser Mannschaft, bei der gefühlt gerade alles klappt?

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Eintracht Frankfurt ist nicht zu bremsen und schlägt mit dem VfB Stuttgart endlich auch das erste Topteam der Liga! Was für ein Drama hatte dieses 3:2 am Ende noch parat, mit dem Videoschiedsrichter als Hauptdarsteller. Wie viele Frankfurter Helden hat dieses Spektakel einmal mehr hervorgebracht? Ein überragender Kevin Trapp im Tor, eine brutal starke Mentalität in der Abwehr rund um Robin Koch und Tuta, die vielen jungen Wilden um Ansgar Knauff und Nene Brown – und natürlich den wohl besten Freistoßschützen aller Zeiten: Omar - by god - Marmoush.