Sieg in Hamburg Football: Frankfurt Galaxy beendet Niederlagen-Serie Stand: 28.07.2024 20:03 Uhr

Nach drei Pleiten in Folge feiern die Footballer der Frankfurt Galaxy bei den Hamburg Sea Devils mal wieder einen Sieg in der ELF. Am Ende wird es sogar deutlich.

Die Frankfurt Galaxy hat das Duell der Kellerkinder in der Western Conference der European Football League (EFL) am Sonntag für sich entschieden. Die Hessen gewannen bei Schlusslicht Hamburg Sea Devils mit 40:23 und feierten damit im achten Saisonspiel den dritten Sieg. Zuvor hatten die Frankfurter dreimal in Folge verloren.

Platzgummer und McKay mit Touchdowns

Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase und einer 10:3-Führung der Gastgeber drehte die Galaxy in der Schlussphase des zweiten Viertels auf und bejubelte gleich zwei Touchdowns von Sandro Platzgummer und Matthew McKay.

In der zweiten Hälfte machten die Sea Devils die Partie dann noch einmal spannend, ein Touchdown von Nico Strahmann und eine erfolgreiche Interception von Simeon Gabriel, der den Ball bis in die Endzone trug, sorgten dann aber für die Entscheidung. Am kommenden Wochenende treten die Frankfurter Footballer in Köln an.