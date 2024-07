European League of Football ELF: Frankfurt Galaxy ohne Chance bei Rhein Fire Stand: 21.07.2024 19:39 Uhr

Frankfurt Galaxy kommt in der ELF weiter nicht in die Spur: Bei Rhein Fire setzte es nun eine deutliche Niederlage. Obwohl die Hessen lange gut in der Partie waren.

Frankfurt Galaxy hat in der European League of Football (ELF) die nächste Niederlage kassiert. Die Hessen, die in der Saison bislang insgesamt enttäuschen, verloren am Sonntag auch bei Rhein Fire. Am Ende der Partie stand es 13:48 (13:14).

Dabei waren die Hessen im ersten und zweiten Viertel gut in der Partie, bis zur Halbzeitpause war die Partie in Duisburg komplett offen. Im dritten und vierten Viertel hatten die Men in Purple aber nichts mehr zu melden und so setzte es am Ende verdientermaßen die nun schon fünfte Niederlage im siebten Spiel der laufenden Saison.