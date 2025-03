Das Wichtigste zu Bochum-Frankfurt Eintracht Frankfurt muss gegen Bochum zum Rückrunden-Duell auf Augenhöhe Stand: 16.03.2025 08:28 Uhr

Champions-League-Aspirant gegen Abstiegs-Kandidat: Eigentlich sind die Rollen, wenn Eintracht Frankfurt zum VfL Bochum reist, klar verteilt. Auf den zweiten Blick sind sich beide Teams gerade aber aus hessischer Sicht gefährlich nahe. Alles Wichtige zum Spiel.

Nach dem Einzug ins Europa-League-Viertelfinale ist für Eintracht Frankfurt wieder Bundesliga-Alltag angesagt. Dazu reisen die Hessen am Sonntag (15.30 Uhr) zum VfL Bochum.

Die Ausgangslage

Europa League hui, Bundesliga pfui. So kurz und knapp könnte die Situation bei Eintracht Frankfurt derzeit beschrieben werden. Während die Hessen mit zwei furiosen Auftritten gegen Ajax Amsterdam mühelos das Viertelfinale erreicht haben, ist in der Liga aktuell Flaute angesagt. Nach zwei erwartbaren Niederlagen in München und Leverkusen kam am vergangenen Wochenende noch eine bittere und extrem unnötige Pleite gegen Union Berlin dazu. Die Frankfurter brauchen in der Liga langsam wieder dringend Punkte, um die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Ganz anders sieht das derzeit beim VfL aus. Die Bochumer haben vor einer Woche auswärts sensationell die Bayern besiegt und kommen mit reichlich Rückenwind in die Partie. Vor vier Wochen gelang zudem ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Dieter Hecking, das trotz der Siege weiter unbedingt Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht, sollte also keinesfalls unterschätzt werden.

Das Personal

Definitiv fehlen wird bei der Eintracht erneut Keeper Kevin Trapp. Ihn ersetzt wie schon gegen Amsterdam Kaua Santos. Hoffnung hat Coach Toppmöller noch bei Arthur Theate, der gegen Berlin und Ajax aussetzen musste. Eine Entscheidung fällt beim Belgier kurzfristig. Sonst sind bis auf die Langzeit-Verletzten Timothy Chandler und Igor Matanovic alle Mann an Bord.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Bochum starten.

Dem VfL droht neben dem gelb-gesperrten Bernardo auch der Ausfall von Matus Bero. Der Mittelfeldspieler fehlte am Freitag erkrankt beim Training. Dafür kehren in Ivan Ordets, Gerrit Holtmann und Myron Boadu drei potenzielle Startelf-Kandidaten nach verletzungsbedingten Pausen in den Kader zurück.

So könnte Bochum spielen: Horn - Oermann, Ordets, Medic - Passlack, Wittek - Sissoko - Bero, Krauß - Hofmann, Masouras

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Unser Fokus liegt komplett auf dem VfL Bochum. Das Spiel gegen Amsterdam liegt für mich schon in der Vergangenheit. Bochum ist eine Mannschaft, die durch den Sieg gegen die Bayern Rückenwind hat - ähnlich wie wir nach dem Sieg gegen Ajax. Das Stadion ist ein Hexenkessel. Darauf freue ich mich. Das wird eine harte Nuss, wir müssen in Bochum dagegenhalten. Das wird ein komplett anderes Spiel als gegen Amsterdam."

Dieter Hecking: "Wir brauchen weiter Punkte. Nur weil wir jetzt gegen die Bayern drei Punkte geholt haben, dürfen wir jetzt nicht aufhören. Das Spiel gegen die Eintracht wird eine Hammer-Aufgabe. Wir haben am Donnerstag gesehen, was passiert, wenn man Frankfurt spielen lässt. Der Zusammenhalt wird erneut wichtig sein. Wir wollen der Eintracht das Leben schwer machen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Gegen Ajax zeigte er eine stabile Leistung, auch gegen Bochum dürfte nun wieder viele Augen auf ihn gerichtet sein: Kaua Santos. Der Brasilianer, der gerne mal zwischen Kreis- und Weltklasse schwankt, vertritt wie schon gegen Amsterdam Stamm-Torwart Kevin Trapp. Gut möglich, dass er in Bochum mehr zu tun bekommt als gegen die dann doch sehr harmlosen Niederländer am Donnerstag. Dann darf der 21-Jährige zeigen, was in ihm steckt.

Eine der Entdeckungen der trotz des Aufschwungs enttäuschenden Bochumer Saison ist in jedem Fall Leihspieler Boadu. Der Angreifer, den der VfL vor der Saison aus Monaco ausgeliehen hatte, hat bereits sieben Treffer in nur elf Spielen in dieser Saison erzielt. Die jüngsten zwei bei seiner bisher letzten Partie in Kiel am 21. Spieltag. Nun steht er nach überstandener Oberschenkel-Verletzung zumindest vor der Rückkehr in den Kader. Sollte er auf dem Feld sein, sollte ihn die Eintracht-Defensive jedenfalls nicht aus den Augen lassen.

Die Statistik des Spiels

Auf den ersten Blick spielt an der Castroper Straße am Sonntag der Bundesliga-Vierte gegen den Drittletzten der Tabelle und die Konstellation ist damit klar. Wer sich aber nur die Rückrunden-Tabelle ansieht, der merkt, dass das Duell aktuell von der Form her auf Augenhöhe stattfindet. Beide Teams haben in der zweiten Saisonhälfte bislang neun Punkte in acht Partien eingesammelt und dabei jeweils elf Tore erzielt. Durch die beiden deftigen Pleiten gegen München und Leverkusen hat die Eintracht in diesem Zeitraum aber sogar zwei Treffer mehr als der VfL kassiert.

Wem das als negative Statistik reicht, sollte hier jetzt nicht mehr weiterlesen. Denn zusätzlich sind die Hessen für die Bochumer in der Bundesliga noch so etwas wie der Lieblingsgegner. 25 Bundesliga-Siege und auch 20 Zu-Null-Spiele feierte der VfL jeweils nur gegen die Eintracht. Autsch.

So verfolgen Sie die Partie

Das Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.

Die Highlights des Hinspiels