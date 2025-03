1. Unglaublich, aber der Ball rollt! Felix Zwayer hat die Partie mit nur 50 Minuten Verspätung angepfiffen und nun läuft das erste Aufeinandertreffen an diesem Bundesligasonntag.

1. Spielbeginn

Es wurde eine neue Anstoßzeit in der Bundesliga geschaffen. Ab 16:20 Uhr soll Zwayer wohl die Partie anpfeifen.

Jetzt betreten die Akteure unter Pfiffen wieder den Rasen. Natürlich müssen sich die Spieler erstmal wieder aufwärmen. Unterdessen soll am Frankfurter Gästeblock ein Sicherheits-und Funktionstest durchgeführt werden. Sollte dieser Test bestanden werden, könnte die Partie wirklich angepfiffen werden. Die Anhänger der Eintracht scheinen sehr unzufrieden mit dieser Entwicklung und einige verlassen die Kurve. Es wird sich zeigen, ob die Gäste heute mit einem Support ihrer Fans rechnen können.

Nach 35 Minuten passiert etwas. In der Frankfurt-Kurve nehmen die Anhänger nun die Banner ab. Anscheinend wurde ein Spielabbruch angedroht und diese Drohung scheint Wirkung zu haben. Offenbar steht uns gleich wirklich ein Fußballspiel bevor.

Nun begibt sich Markus Krösche alleine in die Kurve, um die Anhänger seiner Mannschaft irgendwie davon zu überzeugen die Rettungswege freizumachen.

Fakt ist, bevor die Rettungswege nicht frei sind, wird die Feuerwehr das Spiel nicht freigeben. Droht der nächste Spielabbruch in der Bundesliga? Die Fans von Frankfurt scheinen weiterhin Stur an ihren Bannern festzuhalten.

Mittlerweile haben auch die Einwechselspieler der Gäste den Gang in die Kabine angetreten. An den Bannern im Rettungsbereich ändert sich immer noch Nichts.

Der Stadionsprecher der Hausherren bittet nun die Gästefans nach 20 Minuten endlich die Banner abzuhängen. Doch die Frankfurter scheinen dieser Bitte nicht direkt nachzukommen.

In Bochum ist das keine neue Situation. Bereits gegen Stuttgart und Mönchengladbach kam es aufgrund solcher Vorfälle zu Spielverzögerungen.

Es gibt keine richtigen Informationen. Vor dem Auswärtsblock scheinen sich Fanbeauftragte der Eintracht und Zuständige des VfL auszutauschen. Aber Bewegung kommt bisher keine auf.

Da die Anhänger Frankfurts keine Anstalten machen, ihre Banner wieder abzuhängen, schickt Felix Zwayer die Teams erstmal zurück in die Katakomben.

Im Bereich der Gästefans ist das Fluchttor mit Bannern zugehangen und demnach blockiert. Solange das der Fall ist, verzögert sich der Anpfiff.

Die herrliche Bochumer Tradition in ihren Heimspielen darf natürlich auch heute nicht fehlen und Herbert Grönemeyer ertönt über die Stadionlautsprecher. Unterdessen führt der Unparteiische der heutigen Partie Felix Zwayer die Akteure auf den Rasen an der Castroper Straße. Bei herrlichen Fußballwetter ist alles angerichtet für ein packendes Duell zwischen zwei Mannschaften, die unbedingt Punkte brauchen. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten. Gleich geht es los!

Das Hinspiel hatte es in sich! In der Mainmetropole empfing die Eintracht kriselnde Bochumer, die auf dem letzten Tabellenplatz standen. So trat der VfL auch auf. Nach einer desolaten ersten Hälfte lagen die Bochumer verdient mit 1:4 zurück und wurden von Marmoush, Ekitike und Co. regelrecht vorgeführt. Auch der zweite Durchgang brachte keine große Besserung und schlussendlich gewannen die Adlerträger im torreichsten Aufeinandertreffen dieser Saison mit 7:2. Nur zwei Tage später vermeldete der VfL Bochum Dieter Hecking als neuen Cheftrainer und dies zeigte seine Wirkung. Nun stehen die Bochumer wieder auf einem annehmbaren Tabellenplatz und können mit breiter Brust und neu getanktem Selbstbewusstsein die Adlerträger empfangen, die dennoch als Favorit in diese Begegnung gehen.

Obwohl die Gäste unter der Woche spielen mussten, schickt Dino Toppmöller fast die Anfangsformation wie gegen Ajax ins Rennen. Genau wie sein Gegenüber nimmt er einen Wechsel in der ersten Elf vor. Für Knauff, der erstmal auf der Bank sitzt, steht heute Højlund von Beginn an auf dem Platz. Ansonsten vertraut Toppmöller seiner Elf vom Donnerstag. Zudem muss er einen kurzfristigen Ausfall hinnehmen, denn Winterneuzugang Wahi fällt aufgrund einer leichten Knieverletzung aus.

Bei den Hausherren nimmt Dieter Hecking gezwungenermaßen einen Wechsel in der Startformation vor. Bernardo hat gegen die Bayern seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist demnach heute gesperrt. Für ihn steht Ordets nach überstandenen Hüftproblemen wieder in der Startelf. Außerdem kann Hecking auf Bero vertrauen, der unter der Woche etwas krank war und kürzer treten musste. Zudem stehen Holtmann und Boadu beide nach ihrem Muskelfaserriss wieder im Kader.

Für die Gäste aus Frankfurt gilt es heute gegen die Bochumer wieder Punkte in der Liga zu sammeln. Momentan sind die Adlerträger ein wenig auf der Suche nach ihrer Form und aus den letzten sieben Ligaspielen gab es nur einen Sieg gegen Holstein Kiel. Die vergangenen drei Bundesligapartien der Eintracht gegen Bayern, Bayer Leverkusen und Union Berlin gingen allesamt verloren und so mussten die Frankfurter im Kampf um die Königsklasse Mainz vorbeiziehen lassen. Immerhin läuft es im europäischen Wettbewerb. Gegen Ajax Amsterdam war die Eintracht über zwei Spiele das bessere Team und am vergangenen Donnerstag war es mit einem 4:1-Heimerfolg gegen die Niederländer eine wahre Machtdemonstration. Doch im Ligaalltag hängen die Adlerträger etwas hinterher und wollen heute in einem schwierigen Spiel in Bochum wieder eine Erfolgsserie starten, um sich erneut für die Champions League im Position zu bringen.

Der VfL ist wieder da. Die totgesagten Gastgeber haben sich seit der Übernahme von Dieter Hecking mühsam aus dem Abstiegssumpf gezogen und stehen mittlerweile auf dem Relegationsplatz. Nach dem Sieg von St. Pauli am Freitagabend sind es allerdings wieder fünf Zähler Rückstand auf einen Platz außerhalb der Abstiegsränge. Dennoch ist die Leistung der Bochumer seit Heckings Amtsantritt beachtlich. In den vergangenen 16 Partien sammelten sie 20 Punkte, genauso viele wie Leipzig und der BVB vor diesem Spieltag. Seit der Rückrunde sammelten die Bochumer exakt so viele Punkte wie ihr heutiger Gegner und mit diesem Aufwärtstrend sind die Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt deutlich gewachsen. Am vergangenen Wochenende schafften die Bochumer sogar das Undenkbare und vermiesten den Bayern ihre Feier zum 125. Geburtstag. Mit einem 3:2-Auswärtserfolg sicherte sich der VfL den ersten Auswärtsdreier in München seit über 30 Jahren und konnte das Punktekonto um wichtige drei Zähler aufstocken. Auch gegen die Eintracht wollen die heutigen Gastgeber wieder für eine Überraschung sorgen.