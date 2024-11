Larsson und Theate für Werder-Spiel fraglich Eintracht Frankfurt international mit Bestnoten, Verletzungen und einem Handspiel Stand: 20.11.2024 12:18 Uhr

Die Nachspielzeit bei seinem Startelf-Debüt für Deutschland wird Robin Koch noch lange in Erinnerung bleiben. Nnamdi Collins bekommt bei der U21 viele Schulterklopfer und Larsson und Theate drohen für das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen auszufallen. Ein Überblick über die Länderspiel-Fahrer bei der Eintracht.

Von Carsten Schellhorn

Als der kroatische Schiedsrichter Duje Strukan zum Video-Bildschirm am Spielfeldrand lief, schwante Robin Koch, Abwehrchef von Eintracht Frankfurt, nichts Gutes. Bislang war sein Startelf-Debüt für die deutsche Nationalelf perfekt verlaufen, der 1:0-Sieg im letzten Gruppenspiel in der Nations League in Ungarn so gut wie in der Tasche. Doch es kam anders. Ab der fünften Minute der Nachspielzeit stand Koch urplötzlich im Mittelpunkt, weil er einen Elfmeter verursachte.

Im ersten Versuch hatte Koch einen Angriff der Ungarn samt Schuss noch mit dem Fuß abgeblockt, doch der zweite Versuch von Ungarns Mihaly Kata flog ihm aus nächster Nähe an den Unterarm, wobei Koch noch versuchte, sich vom Ball wegzudrehen. Es gab Elfmeter für Ungarn und den 1:1-Ausgleich in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Zurück blieb ein frustrierter Koch und viel Ärger bei den Mitspielern und Bundestrainer Julian Nagelsmann, vor allem über den umstrittenen Elfmeter. "Der Kochi zieht den Arm noch zurück, dreht sich dann noch weg, dass das Elfmeter gibt, das ist einfach auch skurril, da kann keiner mitkommen", urteilte Nagelsmann in der offiziellen Pressekonferenz. Koch reiste genervt von der Nationalmannschaft ab und wird Laufe des Mittwochs in Frankfurt zurückerwartet.

Collins, Knauff und Brown mit lachenden Gesichtern zurück in Frankfurt

Die Eintracht-Youngster Nnamdi Collins, Ansgar Knauff und Nathaniel Brown kehrten schon am Dienstagabend gutgelaunt von ihrem Trip mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zurück. Kein Wunder, hatten sie doch mit dem 3:0 gegen Dänemark dem 2:2 am Dienstag in Frankreich äußerst gute Leistungen vorzuzeigen.

Brown hatte gegen Dänemark das 2:0 geschossen, Collins gehörte gegen Frankreich zu den besten deutschen Spielern, Knauff krönte seine gute Leistung gegen die Franzosen mit seiner Flanke zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch Maximilian Beier. Alle drei Frankfurter absolvierten am Mittwoch ein Regenerations-Training, sind ab Donnerstag wieder voll im Mannschaftstraining dabei.

Einsatz von Theate und Larsson gegen Werder fraglich

Keine gute Laune haben dagegen Hugo Larsson und Arthur Theate. Nach dem Ausfall von Aurèle Amenda (Operation am Mittwoch) steht hinter den Einsätzen von Linksverteidiger Theate und Mittelfeldspieler Larsson am Samstag gegen Werder Bremen (18.30 Uhr) ein Fragezeichen, beide trainieren aktuell nicht mit der Mannschaft.

Larsson hat weiter mit Muskelbeschwerden im Oberschenkel zu kämpfen, Theate war wegen gesundheitlicher Probleme zuletzt aus dem Kader der belgischen Nationalmannschaft gestrichen worden. Bei beiden Spielern ist unklar, ob sie bis zum Samstag wieder fit werden.

Beim vierten angeschlagenen Nationalspieler, Stürmer Hugo Ekitiké, sieht die Sache dagegen wesentlich besser aus. Ekitiké hatte sich bei der französischen U21-Nationalmannschaft eine Kniegelenks-Stauchung mit Innenbanddehnung zugezogen, war bereits am vergangenen Donnerstag nach Frankfurt zurückgekehrt. Doch die Eintracht hatte schnell Entwarnung geben können, am Mittwoch war Ekitiké im Training dabei.

Letzte Nationalspieler trudeln ein

Neben Abwehrchef Koch wird auch Torjäger Omar Marmoush erst im Laufe des Mittwochs in Frankfurt erwartet. Marmoush hatte noch am Dienstag mit seiner ägyptischen Nationalelf in der Afrika-Cup-Qualifikation 1:1 gegen Botswana gespielt. Koch und Marmoush werden am Donnerstag voraussichtlich nur ein Regenerations-Training absolvieren, am Freitag beim Abschlusstraining aber wieder voll dabei sein.

Ellyes Skhiri, der bereits am Dienstag von tunesischen Nationalelf nach Frankfurt zurückkam, wird früher einsteigen, gleiches gilt für Farès Chaibi, der mit Algerien unterwegs war. Auch Igor Matanovic weilt schon wieder in Hessen und hofft, auch bei der Eintracht mehr Spielanteile zu bekommen, am Montag im Nations-League-Spiel seiner Kroaten gegen Portugal stand er in der Startelf.

Nun ist für alle Länderspiel-Rückkehrer zumindest ein bisschen Zeit zur Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Werder Bremen. Nur bei Larsson und Theate wird es eng.