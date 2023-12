Champions League Eintracht Frankfurt Frauen: Bitteres Remis gegen Benfica Lissabon Stand: 21.12.2023 20:53 Uhr

Den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt droht in der Champions League das Aus in der Gruppenphase. Gegen Benfica Lissabon kamen die Hessinnen nicht über ein Remis hinaus. Richtig bitter wurde der Abend in der Nachspielzeit.

Riesiger Rückschlag für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League: Die Hessinnen sind am Donnerstagabend im heimischen Waldstadion gegen Benfica Lissabon nicht über 1:1 (1:0) hinausgekommen. Das Weiterkommen in Gruppe A rückt damit in weite Ferne.

Dabei ging die gut aufspielende Eintracht durch Geraldine Reuteler im ersten Abschnitt in Führung (28. Minute) und hatte im Anschluss mehrere gute Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen. Nycole Raysla bestrafte den Frankfurter Chancenwucher und konnte im zweiten Abschnitt für Benfica ausgleichen (71.).

Freigang vergibt vom Punkt

Ganz bitter wurde der Abend aus hessischer Sicht in der Nachspielzeit, als Laura Freigang vom Elfmeterpunkt den möglichen Siegtreffer wenige Augenblicke vor dem Abpfiff vergab. Durch das Remis hat Frankfurt den direkten Vergleich mit Lissabon verloren, im Hinspiel hatten die Hessinnen eine 0:1-Niederlage kassiert.

Mit vier Punkten liegt die Eintracht auf Platz drei, drei Zähler hinter dem Zweiten Benfica. In den beiden abschließenden Gruppenspielen beim Spitzenreiter FC Barcelona (25. Januar) und gegen den FC Rosengard (31. Januar) sind die Frankfurterinnen nun zum Siegen verdammt und müssen zugleich auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Nur die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.