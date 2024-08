Alles Wichtige zu Eintracht-Dortmund Eintracht Frankfurt bei Borussia Dortmund: Ein Ballbesitz-Brocken zum Auftakt Stand: 24.08.2024 09:12 Uhr

Nach dem Auftakt im DFB-Pokal fällt für Eintracht Frankfurt nun auch der Startschuss in der Liga. Erster Gegner: Borussia Dortmund. Alles Wichtige zum Spiel.

Alles auf Anfang für Eintracht Frankfurt: In der Fußball-Bundesliga steht die neue Saison an. Für die Hessen geht es mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund direkt ins größte Stadion Deutschlands. Vor genau 81.365 Zuschauern wird am Samstagabend (18.30 Uhr) Schiedsrichter Felix Zwayer das Spiel anpfeifen.

Die Eintracht ist mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg in die neue Saison gestartet. Im DFB-Pokal taten sich die Hessen bei Zweitligist Braunschweig eine Halbzeit lang offensiv etwas schwer, meisterten dank eines überragenden Hugo Ekitiké die Pflichtaufgabe dann aber doch souverän.

Mit dem gleichen Ergebnis nahm auch der BVB die erste Hürde im Pokalwettbewerb. Bei Regionalligist Phönix Lübeck schossen die Dortmunder schon in der ersten Halbzeit drei Buden und schalteten nach dem Seitenwechsel einige Gänge runter. So richtig sattelfest sah die Defensive des Bundesligisten allerdings nicht immer aus.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann aus dem Vollen schöpfen. "Bis auf die eine oder andere Kleinigkeit sind alle Jungs fit", verkündete der 43-Jährige vor dem Bundesliga-Start. Einzig Youngster Krisztian Lisztes fehlte zuletzt krankheitsbedingt. Dass er gegen den BVB zum Einsatz kommt, wäre aber auch sonst eher keine Option.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Dortmund spielen.

Die Dortmunder müssen auf Neuzugang Serhou Guirassy verzichten. Der Angreifer laboriert noch an einer Knieverletzung und wird wohl erst im September ins Geschehen eingreifen können. Torwart Gregor Kobel, der im Pokal noch ausgewechselt wurde ("eine Vorsichtsmaßnahme"), ist hingegen einsatzbereit.

So könnte Dortmund spielen: Kobel - Anton, Süle, Schlotterbeck - Ryerson, Can, Groß, Gittens - Sabitzer, Brandt - Adeyemi

Dino Toppmöller: "Es ist nicht ganz so einfach, wenn eine Mannschaft von einem neuen Trainer übernommen wird. Wer die Verstärkungen gesehen hat, muss aber kein Atomphysiker sein, um das Saisonziel beim BVB zu erkennen. Wir erwarten, dass sie versuchen, viel den Ball zu haben und dominant aufzutreten. Wir haben uns die Vorbereitungsspiele natürlich alle angeschaut. Wir fühlen uns gut gerüstet, wollen in Dortmund mutig auftreten und natürlich was mit nach Hause nehmen."

Nuri Şahin: "Wir sind bereit. Eintracht Frankfurt ist ein sehr variabler Gegner. Es hat mich nicht überrascht, dass Hugo Ekitiké die Tore im Pokal gemacht hat - er ist ein Top-Spieler. Aber davon gibt es einige: Marmoush, Skhiri, Larsson. Ich fokussiere mich mehr auf meine Mannschaft und ich hoffe, dass wir Frankfurt vor genug Aufgaben stellen, dass sie sich auch auf uns konzentrieren müssen."

Ekitiké war gegen Braunschweig überall. Der Franzose bereitete den ersten Treffer vor und legte zwei eigene Tore nach. Wenn der 22-Jährige sich reinhängt, kann er einer der besten Angreifer der Bundesliga werden. Trainer Toppmöller warnte allerdings vor dem "Schlawiner" Ekitiké, der manchmal noch zu viele Flausen im Kopf hat. Welche Variante des Franzosen wohl in Dortmund zu sehen sein wird?

Beim BVB zieht neuerdings Pascal Groß die Fäden im Mittelfeld. Sehr zum Leidwesen der Eintracht, die den Nationalspieler im Sommer eigentlich nach Frankfurt lotsen wollte. Warum, das konnte man schon beim Pokalspiel in Lübeck sehen. Groß fordert den Ball, Groß verteilt den Ball – und bereitete gleich mal zwei der vier Dortmunder Tore vor.

Sollte die Eintracht in Dortmund gewinnen, wäre das tatsächlich eine Überraschung. Der BVB ist nicht nur Favorit, er hat von den vergangenen 15 Aufeinandertreffen auch nur ein einziges verloren. Schlimmer noch: Die Eintracht ist der einzige (!) Verein, gegen den die Borussia schon 50 Bundesliga-Partien gewinnen konnte. Aus den letzten sechs Duellen nahmen die Hessen nur ein mageres Pünktchen mit. Der letzte Sieg der SGE gegen Dortmund: Ein 2:1-Heimerfolg in der Saison 2020/21.

Wie sich die Eintracht beim Saison-Auftakt in Dortmund Leipzig schlägt, können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen, dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel bei Bezahlsender Sky.