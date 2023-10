Chiefs gegen Dolphins Chiefs gegen Dolphins: NFL-Partie in Frankfurt wird zum "Spiel des Jahres" Stand: 31.10.2023 14:22 Uhr

Der Super-Bowl-Champion kommt: Die Kansas City Chiefs treffen bei der NFL-Premiere in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Die Vergabe des Topspiels ärgert US-Fans - und freut die deutschen Football-Anhänger.

Den deutschen NFL-Fans lief es beim Anblick von Footballstar Patrick Mahomes vergangenen Sonntag sicherlich kalt den Rücken runter. Von einer Grippe geschwächt setzte der Quarterback der Kansas City Chiefs die Generalprobe für seinen großen Auftritt in Deutschland in den Sand und stand beim 9:24 gegen die Denver Broncos teilweise völlig neben sich. Ein seltenes Bild beim Super-Bowl-Champion, Fans fürchteten, Mahomes' Deutschland-Besuch sei in Gefahr.

Die gute Nachricht: Am kommenden Sonntag dürfte der Spielmacher wieder gesund sein, wenn er mit seinen Chiefs in Frankfurt im NFL-Topspiel auf die Miami Dolphins trifft (15.30 Uhr). Deutsche Football-Anhänger freuen sich auf den Kracher, US-Fans stören sich hingegen an der für sie unglücklichen Uhrzeit.

"Katastrophaler Fehler"

"Die NFL hat einen katastrophalen Fehler gemacht, dieses mögliche Spiel des Jahres nach Deutschland zu verlegen", schrieb etwa ein verärgerter Chiefs-Fan bei X (ehemals Twitter). Um das Duell der aktuell besten Teams der AFC zu verfolgen, müssen die Fans an der Westküste früh aufstehen. In Los Angeles beispielsweise steigt die Partie um 6.30 Uhr morgens, in New York immerhin "erst" um 9.30 Uhr.

Andere verstehen die Gründe, dieses große Duell in Übersee stattfinden zu lassen. "Es wäre besser für die Fans der Chiefs und Dolphins, wenn es im Arrowhead (Stadion der Chiefs, d. Red.) wäre, aber für die NFL, die ihre Marke erweitern will, ist es schlau, ein Spitzenspiel nach Deutschland zu vergeben", schrieb ein weiterer Nutzer. Chiefs-Headcoach Andy Reid blickt mit Vorfreude auf die Erfahrung. Die Reise habe "etwas Aufregendes an sich. Dort hinzufahren und gegen ein gutes Footballteam zu spielen, das machen wir gerne", sagte der 65-Jährige.

Zweite NFL-Partie in Deutschland überhaupt

Bei ihrem Trip verfolgen die beiden Teams unterschiedliche Strategien. Während der Champion sich Zeit lässt und erst am Donnerstag anreist, kamen die Dolphins bereits am Dienstag nach Frankfurt. "Ich denke, es bietet eine Möglichkeit, als Team anzureisen und den freien Tag miteinander zu verbringen", sagte Coach Mike McDaniel: "Wir wollen ein paar Erinnerungen festigen, das war mein Gedanke."

Das Aufeinandertreffen ist die zweite NFL-Partie überhaupt in Deutschland. Im November 2022 spielten Quarterback-Legende Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers in München gegen die Seattle Seahawks (21:16). Eine Woche nach den Chiefs und Dolphins treffen dann die New England Patriots ebenfalls in Frankfurt auf die Indianapolis Colts (12. November).