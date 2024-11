BR24 Sport Weltklasse-Tennisspieler Sinner, Zverev und Fritz in München Stand: 18.11.2024 11:34 Uhr

Nach den ersten Zusagen ist klar: Das ATP-Turnier im April 2025 in München steigt mit absoluter Weltklasse. Mit dabei sind die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, die Nummer zwei, Alexander Zverev, un die Nummer 4, Taylor Fritz.

Von BR24Sport

Das wird ein fulminantes Tennis-Feld am Aumeister in München. Denn die BMW Open vermelden die ersten frühzeitigen Zusagen für die erste Ausgabe als ATP-500-Turnier vom 12. – 20. April 2025. Drei Mal absolute Weltspitze, drei Mal Top vier der aktuellen ATP-Rangliste – Jannik Sinner, Alexander Zverev und Taylor Fritz heißen die ersten drei hochkarätigen Starter des traditionsreichen Herrentennisturniers beim MTTC Iphitos.

"Ich freue mich sehr, das erste Mal in München zu spielen. Wir sehen uns alle im April", so der Weltranglistenerste Jannik Sinner. Mit dem 23-jährigen Südtiroler kommt erstmalig in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Turniers eine Nummer eins in die bayrische Landeshauptstadt. Eine Platzierung, die ihm in diesem Jahr nicht mehr zu nehmen ist.

Neben Sinner kommt auch Zverev wieder - und trifft seinen Angstgegner

Gekrönt am vergangenen Sonntag mit dem Triumph bei den ATP Finals in Turin – und das ohne Satzverlust über die gesamte Woche. Zu Buche stehen in diesem Jahr außerdem folgende Titel: Australian Open, US Open, drei Masters 1000 Events und zwei 500er-Turniere. Sinner, der das erfolgreichste Jahr seiner noch jungen Karriere spielt, könnte kaum in besserer Gesellschaft sein.

Auch Alexander Zverev, aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste, wird im kommenden April wieder bei den BMW Open aufschlagen. Eins und zwei, auch das ist eine Premiere in München. Zverev, der das Turnier bereits 2017 und 2018 gewinnen konnte, schaut ebenfalls auf ein sehr starkes Jahr zurück.

Zverev wird dann seinen Angstgegner treffen, die neue Nummer vier der Welt, Taylor Fritz. Seine bisher höchste Platzierung, beinahe gekrönt mit dem Titel bei den ATP Finals, wäre da nicht ein gewisser Jannik Sinner gewesen. Im Laufe des Turniers hat er Zverev besiegt - wie zuletzt auch in Wimbledon und bei den US Open.

Quelle: BR24Sport 18.11.2024 - 11:55 Uhr