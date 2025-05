BR24 Sport Volleyball-Krimi zum Jubiläum: Starker DVV unterliegt Italien Stand: 25.05.2025 19:24 Uhr

Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums konnte der Bayerische Volleyball-Verbandes (BVV) mit Italien einen Hochkaräter nach München locken. Das prestigeträchtige Länderspiel hielt was es versprach und wurde im fünften Satz für Italien entschieden.

Von Karoline Kipper

Die knapp 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen im Münchner BMW-Park auf LED-Glasboden ein hochklassiges Volleyballspiel zu sehen. Zu seinem 50-jährigen Jubiläum hatte der Bayerische Volleyball-Verband (BVV) mit Italien einen richtigen Hochkaräter geladen. Der amtierende Weltmeister zeigte im Testspiel den Deutschen zunächst, wo der Hammer hängt, und das junge deutsche B-Team musste die ersten zwei Sätze verloren geben. Im Anschluss kam der DVV richtig in Fahrt, glich zum 2:2 aus, konnte aber die Durchschlagskraft nicht mit in den entscheidenden fünften Satz nehmen und verlor mit 2:3.

Kompromisslose Italiener beginnen dominant

Im ersten Satz zeigten die Italiener ihre kompromisslose Qualität, entschieden lange Ballwechsel für sich und führten früh mit sechs Punkten Abstand. Das junge deutsche Team, in dem bei diesem Testspiel Nachwuchsspieler zum Zuge kamen, schien zunächst Nervosität ablegen zu müssen.

Nach der 19:25 Satzniederlage forderte BR24-Experte Laurenz Welsch von den WWK Volleys Herrsching: "Wir brauchen ein bisschen mehr Konstanz", und das lieferte das DVV-Team im zweiten Satz. Doch trotz zwischenzeitlichem 18:18 und dem ein oder anderen Ass verloren die Gastgeber auch diesen Satz.

Niederlage trotz beeindruckender Aufholjagd

Im anschließenden dritten Satz konnte Deutschland den Weltmeister ins Wanken bringen und führte beim 20:18 zum ersten Mal mit zwei Punkten Abstand. Das ließ man sich nicht mehr nehmen und verkürzte auf 1:2. Der Gastgeber war nun richtig in Fahrt und konnte auch den vierten Satz gewinnen und so zum 2:2 ausgleichen. Im entscheidenden fünften Satz gingen die Italiener früh in Führung und so verlor Deutschland die Entscheidung deutlich mit 7:15. Bis zur Weltmeisterschaft auf den Philippinen im September hat das deutsche Team allerdings noch genügend Zeit, um an seiner Konstanz zu arbeiten.

Quelle: Blickpunkt Sport 25.05.2025 - 15:55 Uhr