BR24 Sport SpVgg Greuther Fürth: Alexander Zornigers Ansprache wirkt Stand: 04.12.2023 10:50 Uhr

"Alle strahlen im Moment", sagte Alexander Zorniger nach dem Sieg gegen Braunschweig in "Blickpunkt Sport". Fünf Siege in Folge und das ohne Gegentor: das Kleeblatt ist in Topform - auch dank Trainer Zorniger, der viel von seinen Spielern fordert.

Von BR24Sport

Die SpVg Greuther Fürth reitet im Moment auf einer Erfolgswelle. Gegen Eintracht Braunschweig gelang der Elf unter Trainer Alexander Zorniger am Samstag der fünfte Liga-Sieg in Folge. Die Mannschaft überzeugte vor allem durch Kampfgeist und konsequentes Verteidigen. "Es war das fünfte Zu-Null-Spiel in Serie. Alle strahlen im Moment. Es war gestern der erste Sieg, wo wir sagen müssen, dass es ganz eng war“, sagte Zorniger in Blickpunkt Sport.

Erfolgsgarant: Defensive

Es war zwar eng, aber Fürths Defensive blieb stabil - sie ist aktuell das Prunkstück der Kleeblätter. Der Abwehrverbund um Torhüter Jonas Urbig, der vom 1. FC Köln ausgeliehen ist, steht sicher wie selten. Den letzten Treffer in der2. Bundesliga kassierte Fürth Mitte Oktober beim Hamburger SV. Seitdem gab es nur noch Siege, und in der Tabelle ging es hinauf bis auf Platz fünf - mit nur einem Punkt Rückstand auf eben jenen HSV auf Relegationsplatz drei.

“Wie sich die Mannschaft und das Trainerteam in dieser Saison entwickelt haben, ist die größte Freude. Es zeigt den Weg, den wir gehen wollen. Auch wenn es mal fünf oder sechs Spiele nicht rund läuft, bleiben wir ruhig”, schwärmt auch Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Fürth so jung wie kein anderes Team in der Liga

Besonders beeindruckend: Die SpVgg Greuther Fürth schafft diese defensive Stabilität mit dem jüngsten Kader der 2. Bundesliga. Großen Anteil daran hat der Trainer, Alexander Zorniger, der die Fürther seit Oktober 2022 coacht. Nach einer durchwachsenen letzten Saison, hat er das Team nun auf die Erfolgsspur gebracht.

“Er fordert sehr viel. Oft ist es so, dass die jungen Spieler erst später lernen, was ein härterer und konsequenterer Trainer will. Nämlich, dass sich die Jungs weiterentwickeln", erklärt Azzouzi. Die Fürther Spieler haben offensichtlich verstanden, was Zorniger von ihnen erwartet, das zeigt die aktuelle Erfolgswelle. Wenn es so weiter geht, dann darf die Spielvereinigung sogar wieder vom Aufstieg in die Bundesliga träumen.

Quelle: Blickpunkt Sport 03.12.2023 - 21:45 Uhr