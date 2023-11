BR24 Sport Spitzenreiter Regensburg: Matchwinner Ballas muss einen ausgeben Stand: 27.11.2023 13:40 Uhr

Nach dem 1:0-Sieg im Topspiel bei Dynamo Dresden ist der SSV Jahn Regensburg Tabellenführer der 3. Liga. Matchwinner war Ex-Dynamo-Profi Florian Ballas. Vom Wiederaufstieg möchte trotzdem noch niemand sprechen.

Von Victor List

Mit einem 0:0 hätten die Regensburger wohl leben können im direkten Duell mit Tabellenführer Dynamo Dresden. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit bekam der Jahn noch einen Eckball zugesprochen. Tobias Eisenhuth fand mit seiner Hereingabe Florian Ballas - ausgerechnet Ballas. Der Sommer-Neuzugang hatte zwischen 2016 und 2020 für Dynamo gespielt und köpfte seinen neuen Verein zur Tabellenführung.

Matchwinner Ballas: "So ist Fußball"

"Diese Geschichten schreibt tatsächlich nur der Fußball", freute sich hinterher Andreas Geipl. "Erst sitzt er (Ballas) auf der Bank und wird dann eingewechselt und macht in der Nachspielzeit das 1:0." Ähnlich sah es der Torschütze selbst: "Ich war natürlich enttäuscht, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe, komme dann relativ früh rein und dass dann ausgerechnet ich das Tor mache: So ist der Fußball manchmal." Mit seinem besonderen Moment strapazierte Ballas aber auch seinen eigenen Geldbeutel. "Ich gehe schon davon aus, dass er einen ausgeben wird", forderte Geipl lachend.

Enochs: Glücklicher Sieg, "aber nehmen wir mit"

In der Partie waren die Gastgeber das spielbestimmende Team gewesen und verpassten - besonders im ersten Durchgang - mehrfach die Führung. Der Sieg sei "etwas glücklich" gewesen gab Jahn-Trainer Joe Enochs nach der Partie zu, "aber nehmen wir mit". Verdient oder nicht, die drei Punkte von Dresden waren ein erneuter Beweis für die Widerstandsfähigkeit des Teams. "Bei uns ist es so, dass wir über die Mannschaft kommen. Dass jeder für jeden alles gibt", freute sich Geipl. Auch Ballas sieht in den letzten Wochen die Stärke, "dass sich der eine auf den anderen verlassen kann und dass wir immer 100 Prozent Bereitschaft in der Liga abrufen".

Noch ein Sieg bis zum Drittligarekord

Neun Spiele in Folge haben die Oberpfälzer nun gewonnen. Noch ein Sieg fehlt bis zum Drittligarekord. Den hat der Karlsruher SC seit der Saison 2012/2013 innen mit zehn Siegen in Folge. Damals stieg der KSC in die 2. Bundesliga auf. Vom Wiederaufstieg möchte bei den Regensburgern trotzdem noch keiner sprechen. "Die 3. Liga hat gezeigt, dass in der Rückrunde Vieles möglich ist, wenn mal ein Negativtrend kommt oder andere Mannschaften in den Positivtrend kommen, von daher genießen wir einfach den Moment", stapelt Matchwinner Ballas tief.

Am nächsten Sonntag wartet der SC Freiburg zum Rekordspiel.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.11.2023 - 21:45 Uhr