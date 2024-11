Sorge vorm Derby Neuer-Einsatz gegen Augsburg bleibt offen Stand: 21.11.2024 12:20 Uhr

Der FC Bayern will gegen Augsburg nahtlos an die Leistung vor der Länderspielpause anknüpfen. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Manuel Neuer.

Am 11. Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern den FC Augsburg zu Gast. Mit Blick auf die Tabelle - die Münchner stehen mit 26 Punkten an der Spitze, Augsburg (12 Pkt.) ist 13. - sieht es nach einer klaren Angelegenheit für den Rekordmeister aus. Die Gäste aus Schwaben reisen zwar mit der Hoffnung auf einen Überraschungscoup an: "Wir glauben daran", sagt FCA-Coach Jess Thorup, "dass etwas möglich ist." Die Fakten sprechen allerdings nicht dafür.

Fokus ist seit Montag voll auf Augsburg

Und auch die Form spricht für die Münchner: Durch eine starke Heimserie gegen den kommenden Gegner und zuletzt fünf Siegen ohne Gegentor ist der FC Bayern der klare Favorit. Für Coach Vincent Kompany soll es nach der Länderspielpause mit den Siegen weiter gehen. Die Akkus seiner Spieler sieht er jedenfalls gut aufgetankt: "Viele Nationalspieler sind mit viel Selbstvertrauen zurückgekommen", so Kompany, einige hätten auch Tore geschossen. Das will der Belgier auch auf dem Platz sehen. "Wir wollen morgen gewinnen und wieder die Leistung bringen, die wir vor der Länderspielpause gebracht haben."

Kompany gibt dennoch zu bedenken, dass es für die Münchner immer ein schwieriges Spiel gegen Augsburg gewesen sei "und es ist ein Derby". Die Schwaben hätten unter Jess Thorup, den Kompany aus Belgien kennt, eine gute Entwicklung gemacht und "sich als Nummer zwei in Bayern etabliert. Wir haben großen Respekt vor dem, was dort geleistet wird".

Kompany zu Neuer: "Hoffen, dass er morgen spielen kann"

Noch ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Manuel Neuer. Die 38-jährige Nummer eins im Tor der Münchner hatte am Mittwoch das Training abgebrochen. Kompany will für eine Entscheidung noch das Training am Nachmittag abwarten, ist aber optimistisch: "Manuel hat ein Stechen im Rippenbereich. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und dass er morgen spielen kann". Wenn das nicht der Fall ist, ist es auf jeden Fall Daniel Peretz. "Er hat es bei der Nationalmannschaft sehr gut gemacht". Denn der Tormann Sven Ulreich fällt aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres aus.

Nicht dabei sind auch Mathys Tel, der bei seinem Einsatz in der französischen U21 "einen Schlag abbekommen" hat und Joao Palhina (Muskelbündelriss), der sich beim Training mit Portugals National-Elf eine langwierige Verletzung zuzog.

Goretzka darf wieder auf Einsatz hoffen

Grund zur Freude könnte es dagegen bei Leon Goretzka geben, der nach den Verletzungen von Aleksander Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) und Palhinha im defensiven Mittelfeld zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge kommen könnte. "Wir haben zwei Verletzte, aber es ist nicht so, als hätten wir auf einmal Kopfschmerzen, weil die Qualität weniger ist", so Kompany.

Positives gab es auch von Youngster Aleksandar Pavlovic zu berichten. Kompany hat "das Gefühl, dass es gut aussieht". Es sei eine Schulterverletzung und da sollte man ihm Zeit lassen. "Es ist aber eine Schulterverletzung, es geht um Zweikämpfe und darum, nicht auf den Boden zu fallen. Er ist ein junger Spieler, wichtig ist, dass er wieder zu 100 Prozent zurückkommt."

Wintervorbereitung: Testspiele statt Trainingslager

Zudem gab es noch einen Ausblick auf die Wintervorbereitung der Münchner. Der FC Bayern wird sich nicht ins Trainingslager verabschieden. "Wir wollen die Zeit lieber in Trainingseinheiten investieren, nicht in Reisen. Wir haben zwei Testspiele ausgemacht, gegen Greuther Fürth und RB Salzburg, beide an einem Tag", so Sportvorstand Max Eberl. "Unser Ziel ist: Urlaub machen so lange wie möglich, aber für das erste Spiel dann optimal vorbereitet zu sein."

