Fußball Reisinger hat Bedenken gegen Schweinsteiger als 1860-Trainer Stand: 07.12.2023 21:13 Uhr

Wer wird neuer Trainer beim TSV 1860 München? Tobias Schweinsteiger gilt beim Traditionsverein als Top-Kandidat, doch in einem Interview äußerte Löwen-Präsident Robert Reisinger Bedenken gegen den 41-Jährigen wegen dessen "falschem Stallgeruch".

Von BR24Sport

Viele Fans des TSV 1860 München wünschen sich Tobias Schweinsteiger als neuen Trainer des Traditionsvereins. Auf Social Media gibt es viele Stimmen, die sich für den Ex-Osnabrücker-Trainer aussprechen.

Doch Robert Reisinger scheint vom dem 41-Jährigen wenig begeistert zu sein. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte der Löwen-Präsident direkt zwar nichts zur Trainersuche, angesprochen auf den Namen Schweinsteiger entgegnete er aber: "Er hat Stallgeruch, ja! Aber den falschen!"

Tobias Schweinsteiger hat FC-Bayern-Vergangenheit ...

Schweinsteiger spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Bayern und war als Co-Trainer im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters tätig. Der 41-Jährige ist seit Mitte November auf Jobsuche, wurde beim Zweitligisten VfL Osnabrück freigestellt. Noch im Sommer sorgte der Bayer dort mit dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga für riesige Euphorie.

... ist aber Mitglied im "Löwen-"Fanclub

Öffentlich bekundete der gebürtige Rosenheimer immer wieder seine Sympathie mit dem TSV 1860 München, ist sogar Mitglied in einem Fanclub. In einem Interview mit dem Münchner Merkur sagte er, dass die Löwen schon immer eine Rolle in seinem Leben gespielt hätten.

Für Reisinger aber kein Grund für eine Anstellung beim Traditionsverein: "Das ist ja schön und gut, dass er das sagt. Ich sage Ihnen mal eines: Ich bin durch und durch ein Blauer. Und von mir werden sie nirgendwo in Social Media oder sonst wo ein Foto finden, auf dem ich in einem roten Trikot rumlaufe", wird er in der NOZ zitiert.