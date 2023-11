Heimspiel in der 3. Liga Regensburg tritt trotz Tod von Profi Diawusie an Stand: 30.11.2023 12:12 Uhr

Das Heimspiel des SSV Jahn Regensburg am Sonntag soll stattfinden – und dabei an den plötzlich verstorbenen Fußballprofi Agyemang Diawusie erinnert werden. Das hat sein Verein entschieden und sich auch zur Todesursache geäußert.

Von Uli Scherr

Drittligist SSV Jahn Regensburg wird trotz des plötzlichen Todes von Jahn-Profi Agyemang Diawusie am kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen den SC Freiburg II antreten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Fußball-Profi Diawusie stirbt mit nur 25 Jahren

Diawusie war am Dienstag im Alter von 25 Jahren an einem plötzlichen Herztod gestorben. Der Jahn habe sich eng mit Diawusies Familie abgestimmt. Gemeinsam habe man dann den Entschluss gefasst, das Heimspiel am Sonntag im besonderen Andenken an Agyemang Diawusie zu bestreiten, teilte der Verein mit.

Todesursache vermutlich Herzmuskelentzündung nach Infekt

Zur Todesursache bestätigte der Jahn bisherige Berichte, wonach Diawusie an einem plötzlichen Herztod gestorben sei. Ursache sei vermutlich ein viraler Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung gewesen. Der Geschäftsführer Sport beim SSV Jahn, Achim Beierlorzer, zeigte sich auch am Donnerstag tief betroffen.

"Wir können unsere Fassungslosigkeit noch immer kaum in Worte fassen und es fällt uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust zu verarbeiten", sagte Beierlorzer laut Mitteilung.

30.11.2023 - 11:30 Uhr